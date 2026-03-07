„Musimy raz na zawsze skończyć z tym wszystkim, co ktoś, nie wiem, czy chce, żeby powiedzieć kto, nazwał taką partyjną ojkofobią, czyli niechęcią do własnej ojczyzny. Myśmy potrafili stworzyć bardzo dobre rządy, bardzo dobre rządy - pani premier Beaty Szydło i pana premiera Mateusza Morawieckiego” - wskazał prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas prezentacji Przemysława Czarnka jako kandydata jego formacji na premiera.
Podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Krakowie Jarosław Kaczyński wskazał kandydata partii na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Został nim Przemysław Czarnek.
Apel prezesa PiS
Prezes PiS podczas przemówienia zaapelował o obronę dorobku rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Jedną z konieczności, o której muszę tutaj z wielkim zdecydowanym powiedzieć, musimy raz na zawsze skończyć z tym wszystkim, co ktoś, nie wiem, czy chce, żeby powiedzieć kto, nazwał taką partyjną ojkofobią, czyli niechęcią do własnej ojczyzny. Myśmy potrafili stworzyć bardzo dobre rządy, bardzo dobre rządy - pani premier Beaty Szydło i pana premiera Mateusza Morawieckiego
— wskazał.
Często pada taki zarzut z różnych stron, także z prawej strony, na prawo od nas, że my w tej chwili nic nie robimy. Otóż robimy bardzo wiele, przygotowywany jest program i to można powiedzieć poprzez różne przedsięwzięcia, różne kanały jest to, którym kieruje Pan Premier Gliński. Już wiele konwencji się odbyło, będą kolejne, niemal co dwa tygodnie jest konwencja. Jest ten zespół przedsięwzięć, którym kieruje Pan Premier Morawiecki. Nie należy ich przeciwstawiać w żadnym razie. One połączą się, kiedy będzie ostatecznie przygotowany program
— podkreślił.
I w tej chwili powiem jedno. Kto będzie kontynuował tą publiczną, naszą własną, bo niestety robią to ludzie z naszej partii krytykę, kto będzie je wpisywał w te nieuczciwe ataki na te rządy i na nas przy tej okazji, bo oczywiście te ataki są atakami na nas, ten będzie musiał się liczyć z tym, że zostanie odrzucony
— zaznaczył.
