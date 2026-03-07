Donald Tusk nie wytrzymał! Musiał uderzyć w wybór prof. Czarnka. "A więc trzy Konfederacje przeciwko nam"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Donald Tusk oraz jego wpis z portalu X (screen) / autor: PAP/Radek Pietruszka/X-Donald Tusk (screen)
Na zdjęciu Donald Tusk oraz jego wpis z portalu X (screen) / autor: PAP/Radek Pietruszka/X-Donald Tusk (screen)

Prof. Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Donald Tusk postanowił odnieść się do wyboru prezesa Jarosława Kaczyńskiego. „A więc trzy Konfederacje przeciwko nam” - napisał szef rządu Koalicji 13 Grudnia na portalu X.

Podczas dzisiejszej konwencji PiS w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński wskazał kandydata PiS na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Został nim wiceprezes PiS, b. minister edukacji prof. Przemysław Czarnek.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przemówienie prof. Czarnka! „Mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo następcom”

A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko

— skomentował premier we wpisie na X po konwencji PiS.

Prof. Czarnek kandydatem na premiera

W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek

— powiedział w Krakowie Jarosław Kaczyński. Sam Czarnek podkreślił, że partia wsiada do „znakomicie naoliwionego pociągu szybkich prędkości, po to, żeby wygrać dla Polski”. Dodał, że ma być maszynistą tego pociągu, a Kaczyński kierownikiem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Prof. Czarnek ma poprowadzić PiS do zwycięstwa w wyborach. Kandydat na premiera przyjęty z wielkim entuzjazmem. „Do zwycięstwa”

Jarosław Kaczyński: Musimy wejść na drogę naprawy i mieć nowy rząd. Musimy iść razem, podejmując to wyzwanie! Musimy zwyciężyć!

NA ŻYWO. Prezes Jarosław Kaczyński odsłania karty! Prof. Przemysław Czarnek kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera

xyz/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych