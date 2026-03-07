Prof. Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Donald Tusk postanowił odnieść się do wyboru prezesa Jarosława Kaczyńskiego. „A więc trzy Konfederacje przeciwko nam” - napisał szef rządu Koalicji 13 Grudnia na portalu X.
Podczas dzisiejszej konwencji PiS w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński wskazał kandydata PiS na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Został nim wiceprezes PiS, b. minister edukacji prof. Przemysław Czarnek.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przemówienie prof. Czarnka! „Mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo następcom”
A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko
— skomentował premier we wpisie na X po konwencji PiS.
Prof. Czarnek kandydatem na premiera
W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek
— powiedział w Krakowie Jarosław Kaczyński. Sam Czarnek podkreślił, że partia wsiada do „znakomicie naoliwionego pociągu szybkich prędkości, po to, żeby wygrać dla Polski”. Dodał, że ma być maszynistą tego pociągu, a Kaczyński kierownikiem.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Prof. Czarnek ma poprowadzić PiS do zwycięstwa w wyborach. Kandydat na premiera przyjęty z wielkim entuzjazmem. „Do zwycięstwa”
— Jarosław Kaczyński: Musimy wejść na drogę naprawy i mieć nowy rząd. Musimy iść razem, podejmując to wyzwanie! Musimy zwyciężyć!
— NA ŻYWO. Prezes Jarosław Kaczyński odsłania karty! Prof. Przemysław Czarnek kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera
xyz/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754896-tusk-nie-wytrzymal-i-uderzyl-w-czarnka-trzy-konfederacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.