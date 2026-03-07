„Skoro mam być tym maszynistą w pociągu, którego kierownikiem jest prezes Kaczyński, to w tym pociągu, który ma świetne programy, rozwiązania, jest świetnie przygotowany do odpowiedzi na tę brutalną rzeczywistość, w której się dzisiaj znajdują Polacy, wszyscy mają swoje miejsce, całe Prawo i Sprawiedliwość” - powiedział Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera, w czasie konwencji partii w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.
Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Polacy! Tu w Krakowie, w hali „Sokoła”, Polacy tu w tym mieście, którzy podnoszą się przeciwko absurdalnym rządom prezydenta tego miasta z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Polacy, którzy jesteście w Polsce i poza granicami
— zaczął kandydat PiS na urząd premiera.
„Nasza wspólna moc da zwycięstwo Polsce”
Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na fakt, że „w końcu musimy zrozumieć jedną rzecz”.
Jest nas 60 milionów, nie 37-38, 60 milionów. Jesteśmy my tutaj w domu, i są Polacy rozsiani po całym świecie, nieraz niemówiący po polsku, ale noszący Polskę w sercu, przyznający się do swoich barw narodowych. Wszystkich Polaków pozdrawiamy z hali „Sokoła”. Nie jest to miejsce przypadkowe. Jest to miejsce naprawdę wyjątkowe. Wspólna moc zdoła nas tylko ocalić. Nasza wspólna moc da zwycięstwo Polsce
— mówił były minister edukacji i nauki.
Tu się rodziła odwaga, która doprowadziła do zwycięstwa w wyborach prezydenckich, a następnie do zwycięstwa samodzielnego, pierwszy raz w historii w wyborach parlamentarnych? I to kogo? Nas! Prawa i Sprawiedliwość. A jak było nieco ponad rok temu? Znów sytuacja niemal bezpośrednia. Rządzi Tusk. Rządzą ludzie, którzy gwałcą konstytucję, znów nas gdzieś dołują i znów przyjechaliśmy tutaj - do hali „Sokoła”. I znów prezes Kaczyński ogłaszał z tego miejsca, że kandydatem na prezydenta będzie obywatelski kandydat doktor Karol Nawrocki
— przypomniał.
I co?! I doktor Karol Nawrocki jest dzisiaj wybitnym, wspaniałym prezydentem RP, który razem z tu obecnym Zbyszkiem Boguckim jako szefem kancelarii i wszystkimi swoimi współpracownikami, w tym z Pawłem Szefernakerem i innymi, stawia czoła tej, jak to kiedyś nazwał prezes Kaczyński, „zakamuflowaną opcją niemiecką”. Pamiętacie? Pamiętacie te ataki? Że dzieli, że mówi nieprawdę? Otóż nie ma już „zakamuflowanej opcji niemieckiej”. Ona bezwstydnie przerodziła się w jawną opcję niemiecką, która dzisiaj rządzi
— podkreślił Przemysław Czarnek.
„Kierownikiem pociągu jest i będzie prezes Kaczyński”
Zaznaczył, że „dzisiaj dlatego my tu z hali „Sokoła”, po prezydencie Dudzie, prezydencie Nawrockim i za prezydentem Nawrockim wsiadamy do tego znakomicie naoliwionego, przygotowanego pociągu szybkich prędkości, polskiego pociągu szybkich prędkości po to, żebyśmy wszyscy wygrali Polskę i dla Polski”.
Jak słyszałem, mam być maszynistą w tym pociągu. Ale kierownikiem pociągu jest i będzie prezes Kaczyński
— dodał Przemysław Czarnek.
Skoro mam być tym maszynistą w pociągu, którego kierownikiem jest prezes Kaczyński, to w tym pociągu, który ma świetne programy, rozwiązania, jest świetnie przygotowany do odpowiedzi na tę brutalną rzeczywistość, w której się dzisiaj znajdują Polacy, wszyscy mają swoje miejsce, całe Prawo i Sprawiedliwość
— zapewnił kandydat PiS na urząd premiera.
Zauważył, że „w tym pociągu szybkiej prędkości, który będzie jechał dla Polski, na pierwszych miejscach muszą siedzieć ludzie niezwykle doświadczeni, z ogromną wiedzą, którzy pokazali, że można, że da się, nawet w trudnych warunkach”.
Pani premier Beata Szydło i pan premier Mateusz Morawiecki! W tym pociągu swoje miejsce ma miejsce kobieta wspaniała – Elżbieta Witek. Dlaczego ten pociąg musi szybko dojechać ze stacji Kraków do zwycięstwa? Zapraszam do refleksji. Dokąd zmierza ta Polska? W jaki sposób jest rządzona? Jak się żyje Polakom? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na naszą niepodległość, która jest bezcenna, na suwerenność narodu polskiego? Polska rządzona przez Tuska, Sikorskiego, pogłos Kierwińskiego i wielu innych zmierza w złym kierunku. Ona jest Polską chaosu. Ona jest Polską zamieszania, krzywdy ludzkiej. My chcemy Polski normalnej, Polski prawdziwej
— zaznaczył.
„Polska jest własnością wszystkich Polaków”
Co to jest Polska prawdziwa? Polska prawdziwa to jest ta, która pracuje, buduje, wychowuje dzieci, chroni bezpieczeństwo. To jest Polska prawdziwa. Chcemy, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie. Żeby miał jasność, że silne państwo będzie bronić Polaka zwykłego, normalnego, czyli na przykład zwykłego rolnika, który wstaje skoro świt. Rolnika atakowanego przez lewactwo brukselskie. Rolnika, który troszczy się o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Normalny zwykły Polak to świetnie wykształcona pielęgniarka, oddana służbie. Wiem, bo moja śp. mama była pielęgniarka. Widziałem, jak ta praca wygląda
— wskazał.
Mówił, że „Polak normalny to jest lekarz, który idzie na kolejny dyżur, aby ratować życie”.
Polak normalny to jest kierowca, kolejarz, który łączy Polskę. Polak normalny to jest każdy inny Polak, to jest przedsiębiorca. Polak normalny zwykły - mama i tata, babcia i dziadek. I to oni wszyscy zwykli Polacy trzymają Polskę. Oni trzymają w pionie to państwo – Polskę mimo tego, co robi Tusk i to my im musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków, jest własnością wszystkich Polaków
— podkreślił.
Polska nie jest tylko naszą własnością. Jest też dziedzictwem, które otrzymaliśmy od naszych przodków, których nie ma już na tym świecie. My dzisiaj mamy nie prawo, mamy święty obowiązek to dziedzictwo, któremu na imię Polskę przejąć, pomnożyć i przekazać. Jesteśmy tu tylko na chwilę. I mamy święty obowiązek pomnożyć dziedzictwo, harować dla Polski i przekazać to dziedzictwo naszym następcom. Piękna Polska jest dzisiaj zmęczona duszeniem przez tę opcję niemiecką, która rządzi Polską, jest zmęczona niemocą i słabością
— mówił.
Przemysław Czarnek do Donalda Tuska
Przemysław Czarnek zwrócił się również bezpośrednio do Donalda Tuska
Panie Tusku, jeśli pan chce posadzić Daniela Obajtka za to, że obniżał ceny benzyny, to będzie pan siedział obok niego. Tusk zawsze ma w nosie Polaków, bo on nie dal Polski rządzi. Dzisiaj Polacy mają najdroższy prąd w Europie. Ceny prądu szaleją. To nie jest kłopot tylko dla najbiedniejszych. To jest problem dla na wszystkich, ponieważ firmy padają, bezrobocie rośnie. Co państwo powinno zrobić? Powinno pojechać do Brukseli i wypowiedzieć ETS-y. (…) Nie mamy żadnego zielonego ładu. Żadnych OZE - sroze dofinansowanych z dopłatami, mamy nasz miks węglowy, nasze bogactwo naturalne, nasz węgiel
— wskazał.
Mamy węgiel, wracamy do normalności, bo każde normalne państwo robi to, co umie najlepiej, wykorzystuje swoje potencjały. My mamy węgiel i co z tego, ze ktoś tego nie ma. My mamy
— przekazał.
„Umowę z Mercosurem wymazujemy ze słownika”
Zapytał także „co robi ‘silne’ państwo wobec rolników?”.
Rolnik gnębiony i duszony jest jeszcze robiony bezwstydnie w balona, bo on musi spełnić wszystkie warunku, ale państwo mówi „nie, ty musisz robić wszystkie standardy, to my mamy Mercosur i sprowadzimy żywność z Mercosur, które nie spełnia żadnych standardów”. Trzeba myśleć po polsku kategoriami interesu państwowego. Umowę z Mercosurem wymazujemy ze słownika - nie ma tego! Idziemy do władzy i zamykamy granicę na jakąkolwiek żywność z Ameryki Południowej
— powiedział.
„To myśmy odtwarzali jednostki wojskowe”
Zaznaczył, że „dzisiejszy minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz mówił, że trzeba zlikwidować WOT, że to jest propaganda Macierewicza”.
Dzisiaj te wojska służą nam wszędzie i zawsze. To myśmy odtwarzali jednostki wojskowe przez nich likwidowane na wschodzie Polski. Dzisiaj już wiemy dlaczego, bo mieli koncepcję obrony na linii Wisły, czyli zostawienia całej Polski wschodniej. Tu obecny Mariusz Błaszczak wraz z innymi odtwarzali to, zaplanowaliśmy kolejne jednostki
— zaznaczył.
W walce o Polskę nogi nie odstawiam. Jak ktoś nogę odstawia, to Polska przegra, więc jak jestem „zakuty łeb” [awiązanie do wystąpienia Donalda Tuska], to mówię do Tuska: „pusty łbie”, bo lepiej być „zakutym” niż „pustym”. Gdybyś ty chciał dać Stalowej Woli 20 miliardów złotych, to już byś dał, ponieważ zostały ci w Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dlaczego ich nie wykorzystałeś?
— zapytał Przemysław Czarnek.
Kompleksowa odpowiedź na „nędzę tuskową”
Zwrócił uwagę na fakt, że „według agencji Fitch nasza perspektywa finansów publicznych jest negatywna”.
I ona taka była od września 2025 roku. Bo kiedy rządził Mateusz Morawiecki, kiedy były rządy Prawa i Sprawiedliwości, to ta ocena była zupełnie inna. Zupełnie korzystniejsza dla nas. Tylko Prawo i Sprawiedliwość ma kompleksową odpowiedź na tę nędzę tuskową. I tylko Prawo i Sprawiedliwość wie, jak to zrobić, żeby wyjść na prostą. Prawo i Sprawiedliwość wie, co to znaczy przedsiębiorczość. Jak można zrobić pieniądze? Jak się ma robotę. Za czasów PiS mieliśmy gigantyczny rozmach inwestycyjny
— zaznaczył.
Niemcy są naszym partnerem gospodarczym. Chcemy być partnerami, a nie sługami, niewolnikami. I dlatego zbudujemy port Haller, bo każdy port więcej na polskim wybrzeżu na Bałtyku, to więcej pieniędzy w Polsce, mniej w Niemczech. Zbudujemy wielkie CPK, bo to tutaj musi być port lotniczy, wielki hub, który tu będzie przynosił pieniądze, a nie w Niemczech. Wykonamy wszystkie inne strategiczne inwestycje, tak jak pokazaliśmy, ze można je wykonać. Oprócz wielkich inwestycji, zrobiliśmy też inwestycje w gminach i powiatach
— wskazał.
„Państwo Tuska urządza piekło kobiet”
Przemysław Czarnek wskazał też, że „w dwóch porodówkach razem wziętych w 2025 roku, urodziło się mniej dzieci niż na tylko jednej porodówce raptem trzy lata temu”.
Pikujemy. To już nie jest spadek. Idziemy w dół nieprawdopodobnie. Jak odpowiada państwo polskie na tę rzeczywistość? Jest zupełnie oczywiste, że dzieci się rodzą wówczas, kiedy się promuje rodzinę, kiedy się promuje małżeństwo. Kiedy się promuje kobietę, kiedy się dba o kobietę! Jest zupełnie oczywiste, że dzieci rodzą się wówczas, kiedy kobiety czują się bezpiecznie, nie są przedmiotem wykorzystywania, tylko są przedmiotem czci i szacunku, bo do tego nas zobowiązuje kultura chrześcijańska. To my kobietę Matkę Bożą uczyniliśmy królową Polski. Nie wiedzą tego lewacy, którzy krytykują i negują tę rzeczywistość — polską, chrześcijańską rzeczywistość. To dzisiaj państwo Tuska i lewaczek od Czarzastego urządzają w Polsce piekło kobiet. Piekło kobiet jest dzisiaj. Jak ma się zdecydować kobieta, jak wie, że będzie rodzić na SOR-ze lub w jakimś pokoju narodzin. To jest piekło kobiet
— powiedział.
Polskie kobiety to są osoby, którym zawdzięczamy Polskę. Polska kobieta to istota bardzo mądra. Nie chce powiedzieć, że kobiety rządzą mężczyznami. Nigdy się do tego nie przyznamy. Nie wolno. Ale ja bym to nazwał subtelnym skutecznym oddziaływaniem na mężczyznę. Wszystkim wspaniałym paniom życzymy wszelkiego błogosławieństwa. Dobrej, normalnej Polski. Polski bez piekła dla kobiet. Wszystkiego najlepszego
— wskazał.
Zaznaczył również, że „musimy wrócić do normalnej szkoły, normalnej edukacji”.
Do wymagania od ucznia. Kto wymyślił w ogóle metodę uczenia kogoś bez wymagania wiedzy. To jest jakiś absurd. Do normalnej edukacji. Do edukacji patriotycznej. Do wychowania patrioty, bo od tego wychowania patrioty zależy nasz los na starość i przyszłość Polski. Wracamy do normalności. Wracamy do pracy i opieki nad zwykłym, normalnym obywatelem, bo dla niego jest państwo. To jest jego państwo
— mówił Czarnek.
„Musimy wygrać wybory”
Musimy wygrać wybory. To jest ogromnie ciężka praca, która będzie trwała pewnie kilkanaście miesięcy - ciężkich walk, ciężkich ataków na Prawo i Sprawiedliwość, na was wszystkich, na mnie też, ale ja jestem jednym z was, bo razem wsiadamy do tego pociągu. Zwyciężymy, bo musimy uczynić z Polski liderami tej części Europy i świata, lidera Grupy Wyszehradzkiej, lidera Trójmorza, więcej Międzymorza. Państwo, które będzie dbało o swoją godność, które może być partnerem dla wszystkich, może pomagać Ukrainie, tak jak to zrobiliśmy. Mateusz Morawiecki zrobił to od razu. Pomogliśmy im w naszym interesie, w interesie Polski. W naszym interesie będziemy dalej pomagać, ale żądamy szacunku od pana Zełenskiego, od władz Ukrainy
— stwierdził, a tłum skandował: „zwyciężymy, zwyciężymy, zwyciężymy!”
Pokażemy to programie, który jest pisany czasem przy sporach, ale tak pracujemy, że czasem dyskutujemy. W Prawie i Sprawiedliwości jest dyskusja, która potem spisywana jest na kartach programu. Wczorajsza konwencja przygotowana przez zespół pracy dla Polski Mateusza Morawieckiego i dzisiejsza konwencja powoduje, że robimy szturm w walce o Polskę. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Miejmy nadzieję, nielichą, marną. Miejmy odwagę, niejednodniową. Ruszamy! Niech żyje Polska!
— wskazał.
