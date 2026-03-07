Komentarze

Prof. Czarnek ma poprowadzić PiS do zwycięstwa w wyborach. Kandydat na premiera przyjęty z wielkim entuzjazmem. "Do zwycięstwa"

Na zdjęciu prof. Przemysław Czarnek oraz wpisy z portalu X (screeny) / autor: PAP/Łukasz Gągulski/X
Prof. Przemysław Czarnek został ogłoszony kandydatem PiS na premiera. Wybór byłego ministra edukacji został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Na portalu X pojawiło się mnóstwo komentarzy, które traktują o słuszności selekcji przeprowadzonej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Dziś w hali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił kandydata na premiera - został nim prof. Przemysław Czarnek. Były minister edukacji ma być motorem napędowym w walce o odzyskanie władzy przez obóz patriotyczny w Polsce.

Kandydatura przyjęta z wielkim entuzjazmem

Od razu po ogłoszeniu kandydatury prof. Czarnka na portalu X pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych komentarzy.

I od razu uprzedzając wpisy dziennikarzy Gazety Wyborczej, TVN i silniczków - gdy Przemysław Czarnek mówi „Jest nas 60 milionów”, ma na myśli Polaków w kraju i za granicą. Doświadczenie uczy, że ten szczegół może niektórym umknąć

— napisał poseł Radosław Fogiel.

Dzieje się historia! Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie profesora Przemysława Czarnka kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej! To nie jest zwykła decyzja. To jest wybór kierunku dla państwa!!!

— skomentował były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Premier Przemysław Czarnek. Razem do zwycięstwa by przywrócić Polsce patriotyczny rząd Będzie się działo!

— napisał parlamentarzysta Tobiasz Bocheński.

Do zwycięstwa

— napisał poseł Marcin Porzucek.

Przemysław Czarnek kandydatem PiS na Premiera RP. Moje wielkie wsparcie! Do zwycięstwa

— dodał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Profesor Przemysław Czarnek wspólna moc da zwycięstwo Polsce

— stwierdził były wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Trzymamy kciuki! Przemysław Czarnek przyszły Premier!

— napisała była radna Rady Miasta Włocławka Irena Vuković-Kwiatkowska.

Przemawia Przemysław Czarnek przyszły Premier RP

— skomentował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Maciej Szota.

