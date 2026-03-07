Prof. Przemysław Czarnek został ogłoszony kandydatem PiS na premiera. Wybór byłego ministra edukacji został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Na portalu X pojawiło się mnóstwo komentarzy, które traktują o słuszności selekcji przeprowadzonej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Dziś w hali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił kandydata na premiera - został nim prof. Przemysław Czarnek. Były minister edukacji ma być motorem napędowym w walce o odzyskanie władzy przez obóz patriotyczny w Polsce.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: NA ŻYWO. Prezes Jarosław Kaczyński odsłania karty! Prof. Przemysław Czarnek kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera
Kandydatura przyjęta z wielkim entuzjazmem
Od razu po ogłoszeniu kandydatury prof. Czarnka na portalu X pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych komentarzy.
I od razu uprzedzając wpisy dziennikarzy Gazety Wyborczej, TVN i silniczków - gdy Przemysław Czarnek mówi „Jest nas 60 milionów”, ma na myśli Polaków w kraju i za granicą. Doświadczenie uczy, że ten szczegół może niektórym umknąć
— napisał poseł Radosław Fogiel.
CZYTAJ TAKŻE: Jarosław Kaczyński: Musimy wejść na drogę naprawy i mieć nowy rząd. Musimy iść razem, podejmując to wyzwanie! Musimy zwyciężyć!
Dzieje się historia! Prezes Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie profesora Przemysława Czarnka kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej! To nie jest zwykła decyzja. To jest wybór kierunku dla państwa!!!
— skomentował były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.
Premier Przemysław Czarnek. Razem do zwycięstwa by przywrócić Polsce patriotyczny rząd Będzie się działo!
— napisał parlamentarzysta Tobiasz Bocheński.
Do zwycięstwa
— napisał poseł Marcin Porzucek.
Przemysław Czarnek kandydatem PiS na Premiera RP. Moje wielkie wsparcie! Do zwycięstwa
— dodał prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
Profesor Przemysław Czarnek wspólna moc da zwycięstwo Polsce
— stwierdził były wiceminister rozwoju Robert Nowicki.
Trzymamy kciuki! Przemysław Czarnek przyszły Premier!
— napisała była radna Rady Miasta Włocławka Irena Vuković-Kwiatkowska.
Przemawia Przemysław Czarnek przyszły Premier RP
— skomentował wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia Maciej Szota.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754888-do-zwyciestwa-prof-czarnek-przyjety-z-wielkim-entuzjazmem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.