„Jeżeli chcemy wejść na drogę naprawy, a musimy na nią wejść, to musimy mieć nowy rząd, rząd dobry, bardzo dobry. Musimy mieć rząd, który będzie miał dobrą patriotyczną wolę, ale także będzie miał umiejętność i możliwość działania w kierunku wielkiej naprawy RP. […] W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć. Musimy zwyciężyć. Musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie konwencji partii w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.
CZYTAJ WIĘCEJ: NA ŻYWO. Prezes Jarosław Kaczyński odsłania karty! Prof. Przemysław Czarnek kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera
Jak wskazał prezes PiS Jarosław Kaczyński, „spotkaliśmy się tutaj w bardzo ważnej sprawie, którą jest Polska, los Polaków, naszego narodu i naszego państwa”.
Mamy dzisiaj sytuację szczególną, ale naprawdę groźną. Sytuację, w której zagrożone są różne wartości, które składają się łącznie na perspektywy przyszłości narodu. Taką wartością jest nasze bezpieczeństwo zewnętrzne. Taką wartością jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Przypomnę tu o nielegalnych imigrantach. Taką wartością jest praworządność i obowiązywanie prawa. Dziś przestała w gruncie rzeczy obowiązywać polska konstytucja
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
Zagrożone jest polskie rolnictwo, zagrożona jest polska gospodarka przez różne przedsięwzięcia zewnętrze, ale także skrajnie nieporadną polityką gospodarczą tego rządu. Zagrożone jest wszystko, co łączy się z naszą tradycją czy obyczajowością, z normalnością po prostu. W związku z tym zagrożony jest normalny byt społeczeństwa. Wszystko i wiele innych wartości jest w tej chwili w stanie, który można uznać za zagrożenie
— stwierdził.
„Wartością najwyższą niepodległość”
Zaznaczył, że „trzeba zapytać, czy jest jakaś jedna przyczyna, ponieważ mechanizmów jest tu bardzo wiele”.
Mechanizmów, które mają prowadzić do tego, że decyzje dotyczące Polski i Polaków będą zapadały na zewnątrz. Pewne przedsięwzięcia są zawieszane. Ale cel jest jeden. Celem jest podporządkowanie naszego kraju i pozbawienie nas tego, co jest dla naszego narodu szczególnie ważne. Wartością najwyższą, niemająca ceny jest niepodległość
— mówił prezes PiS.
I zapytam, jaka jest ta podstawowa przyczyna. Taką przyczyną jest zły, fatalny, a przede wszystkim niekierujący się polskimi interesami narodowymi rząd. Jeżeli chcemy wejść na drogę naprawy, a musimy na nią wejść, to musimy mieć nowy rząd, rząd dobry, bardzo dobry. Musimy mieć rząd, który będzie miał dobrą patriotyczną wolę, ale także będzie miał umiejętność i możliwość działania w kierunku wielkiej naprawy RP
— podkreślił.
„Przygotowywany jest program”
Powiedział, że politycy Prawa i Sprawiedliwości robią bardzo wiele.
Przygotowywany jest program i to poprzez różne przedsięwzięcia, różne kanały. Kieruje nimi pan premier Gliński. Już wiele konwencji się odbyło. Będą kolejne. Jest ten zespół przedsięwzięć, którymi kieruje pan premier Morawiecki. Nie należy ich przeciwstawiać. One połączą się, kiedy będzie przygotowywany odpowiedni program. Musimy raz na zawsze musimy skończyć z tym wszystkim, co ktoś nazwał partyjną ojkofobią, czyli niechęcią do własnej ojczyzny. Myśmy potrafili stworzyć bardzo dobre rządy pani premier Beaty Szydło i pana premiera Mateusza Morawieckiego
— wskazał Jarosław Kaczyński.
Te rządy dały sobie radę, ogromnie zmieniły na korzyść nasz kraj w bardzo trudnych warunkach. I w tej chwili powiem jedno, kto będzie się wpisywał w te ataki na nas, ten będzie odrzucony. I to chcę powiedzieć z całym zdecydowaniem - musimy iść razem, wszyscy
— zaapelował.
W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć. Musimy zwyciężyć. Musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek
— ogłosił prezes PiS.
tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754887-prezes-pis-musimy-isc-razem-wszyscy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.