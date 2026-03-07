Trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie. Prof. Przemysław Czarnek został ogłoszony kandydatem tej partii na premiera! „Chcemy, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie” - powiedział.
W Krakowie odbywa się konwencja PiS, podczas której prezes partii Jarosław Kaczyński zaprezentował kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych.
Wydarzenie odbywa się w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W tym samym miejscu PiS ogłosił w przeszłości swoich kandydatów na prezydentów: Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego.
Już za chwilę rozpocznie się wydarzenie PiS
Początek wydarzenia
Konwencja rozpoczęła się od uroczystego odśpiewania hymnu Polski.
Wystąpienie prezesa Kaczyńskiego
Głos zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Spotkaliśmy się w bardzo ważnej sprawie. Tą sprawą jest Polska. Tą sprawą jest los Polaków, naszego narodu, sprawa jest Polską
— wskazał.
Mamy sytuację, w której zagrożone są różne wartości, które składają się łącznie na perspektywy przyszłości narodu. Taką wartością jest nasze bezpieczeństwo - zewnętrzne, wewnętrzne. Taką wartością jest praworządność, obowiązywania prawa
— wymieniał.
Zagrożone jest polskie rolnictwo. Zagrożona jest polska gospodarka przez różne przedsięwzięcia zewnętrzne, ale także skrajnie nieporadną - jeśli to przypisać nieporadności, a nie celowym działaniom - polityką rządu. Zagrożone jest to, co łączy się z tradycją
— podkreślał.
Czy jest jakaś jedna przyczyna? Bo mechanizmów jest tu bardzo wiele. Mechanizmów, które w ostatecznym rachunku mają prowadzić do tego, że decyzje odnoszące się do Polski i Polaków będą zapadały na zewnątrz. (…) Cel jest jeden. Celem jest podporządkowanie naszego kraju, pozbawienie nas tego, co jest dla naszego narodu szczególnie ważne, co jest wartością najwyższą, niemającą ceny - niepodległości
— wskazał.
Tą przyczyną jest bardzo zły, fatalny, a przede wszystkim nie kierujący się polskimi interesami rząd. I jeżeli chcemy wejść na drogę naprawy, jeżeli chcemy uniknąć tych wszystkich niebezpieczeństw, to musimy mieć nowy rząd. Rząd bardzo dobry. Musimy mieć rząd, który będzie miał dobrą, patriotyczną wolę, ale także będzie miał umiejętność, ale także możliwość działania. Działania w jednym kierunku. W kierunku wielkiej naprawy RP
— powiedział.
Robimy bardzo wiele. Przygotowywany jest program i to poprzez różne przedsięwzięcia, różne kanały. Kieruje nimi pan premier Gliński. Już wiele konwencji się odbyło. Będą kolejne. Jest ten zespół przedsięwzięć, którymi kieruje pan premier Morawiecki. Nie należy ich przeciwstawiać. One połączą się, kiedy będzie przygotowywany odpowiedni program
— wymieniał.
Musimy raz na zawsze musimy skończyć z tym, co wszystkim, co ktoś nazwał partyjną ojkofobią. Myśmy potrafili stworzyć bardzo dobre rządy pani premier Beaty Szydło i pana premiera Mateusza Morawieckiego
— zaznaczył.
Kto będzie się wpisywał w te ataki na nas, ten będzie odrzucony. (…) Musimy iść razem, wszyscy!
— podkreślił.
W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć. Musimy stworzyć nowy rząd
— stwierdził.
Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem jest pan profesor Przemysław Czarnek
— wskazał.
Prof. Przemysław Czarnek zabrał głos
Przemysław Czarnek rozpoczął swoje przemówienie od wspólnego skandowania hasła „niech żyje Polska”.
Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Polacy! Tu w Krakowie, w Hali Sokoła, Polacy tu w tym mieście, którzy podnoszą się przeciwko absurdalnym rządom prezydenta tego miasta z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Polacy, którzy jesteście w Polsce i poza granicami. Jest nas 60 milionów, nie 37-38!
— zaczął.
Nie jest to miejsce przypadkowe. Jest to miejsce naprawdę wyjątkowo. Wspólna moc zdoła nas tylko ocalić. Nasza wspólna moc da zwycięstwo Polsce
— dodał.
Tu się rodziła odwaga, która doprowadziła do zwycięstwa w wyborach prezydenckich a następnie do zwycięstwa samodzielnego, pierwszy raz w historii w wyborach parlamentarnych? I to kogo? Nas! Prawa i Sprawiedliwość. A jak było nieco ponad rok temu? Znów sytuacja niemal bezpośrednia. Rządzi Tusk. Rządzą ludzie, którzy gwałcą konstytucję, (…) znów nas gdzieś dołują i znów przyjechaliśmy tutaj do Hali Sokoła. I znów prezes Kaczyński ogłaszał z tego miejsca, że kandydatem na prezydenta będzie obywatelski kandydat doktor Karol Nawrocki. I co?! I doktor Karol Nawrocki jest dzisiaj wybitnym, wspaniałym prezydentem RP, który razem z tutaj obecnym Zbyszkiem Boguckim jako szefem kancelarii i wszystkimi swoimi współpracownikami stawia czoła tej, jak to kiedyś nazwał prezes Kaczyński, zakamuflowaną opcją niemiecką
— wskazał.
Nie ma już zakamuflowanej opcji niemieckiej. Ona przerodziła się w jawną opcję niemiecką, która dzisiaj rządzi
— dodał.
Mam być „maszynista” tego „pociągu”, ale kierownikiem tego „pociągu” jest i będzie pan Jarosław Kaczyński. Więc skoro mam być tym „maszynistą” , to w tym pociągu wszyscy mają swoje miejsce - całe Prawo i Sprawiedliwość
— stwierdził.
Dokąd zmierza ta Polska? W jaki sposób jest rządzona? Jak się żyje Polakom? Jakie niebezpieczeństwa czyhają na nasza niepodległość? (…) Polska rządzona przez Tuska, Sikorskiego i pogłos Kierwińskiego zmierza w złym kierunku. Ona jest Polską chaosu. Ona jest Polską zamieszania, krzywdy ludzkiej. My chcemy Polski normalnej, Polski prawdziwej
— zaznaczył.
Chcemy, żeby normalny, zwykły Polak był znów podmiotem w swoim państwie. Żeby miał jasność, że silne państwo będzie bronić Polaka zwykłego, normalnego, czyli na przykład zwykłego rolnika. (…) Rolnika atakowano przez lewactwo brukselskie. Rolnika, który troszczy się o nasze bezpieczeństwo. (…) Normalny zwykły Polak to świetnie wykształcona pielęgniarka, (…) oddana służbie. Wiem, bo moja ś.p. mama była pielęgniarka. Wiem, jak ta praca wygląda
— wskazał.
Polak normalny to jest lekarz, który idzie na kolejny dyżur, aby ratować życie. (…) Polak normalny to jest kierowca, kolejarz, który łączy Polskę. (…) Polak normalny to jest każdy inny Polak, to jest przedsiębiorca
— powiedział.
Polak normalny zwykły - mama i tata, babcia i dziadek. I to oni wszyscy zwykli Polacy trzymają Polskę. Oni trzymają w pionie to państwo i to my im musimy pomóc, bo Polska nie jest własnością polityków, jest własnością Polaków
— podkreślił.
Polska nie jest tylko naszą własnością. Jest też dziedzictwem naszych przodków, których nie ma już na tym świecie. (…) My dzisiaj mamy nie prawo, mamy święty obowiązek to dziedzictwo, któremu na imię Polskę przejąć, przemnożyć i przekazać
— wskazał.
Piękna Polska jest dzisiaj zmęczona przez tę opcję niemiecką, która rządzi
— zaznaczył.
Panie Tusku, jeśli pan chce posadzić Daniela Obajtka za to, że obniżał ceny benzyny, to będzie pan siedział obok niego. (…) Dzisiaj Polacy mają najdroższy prąd w Europie. To nie jest kłopot tylko dla najbiedniejszych. To jest problem dla na wszystkich, firmy padają, bezrobocie rośnie
— podkreślił.
Co państwo powinno zrobić? Powinno pojechać do Brukseli i wypowiedzieć ETS-y. (…) Nie mamy żadnego zielonego ładu. Żadnych OZE - sroze dofinansowanych z dopłatami, mamy nasz mikst węglowy, nasze bogactwo naturalne, nasz węgiel
— wskazał.
Mamy węgiel, wracamy do normalności, bo każde normalne państwo robi to, co umie najlepiej, wykorzystuje swoje potencjały. My mamy węgiel i co z tego, ze ktoś tego nie ma. My mamy
— przekazał.
