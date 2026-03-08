TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Szatkowski o „Polskim SAFE 0%”: To konstruktywny krok. Pokazuje, że są alternatywy, które nie ograniczają naszej suwerenności

Tomasz Szatkowski / autor: Fratria

„Jest to krok konstruktywny, który pokazuje, że są alternatywy, które nie ograniczają naszej suwerenności” – tak o „Polskim SAFE 0%” mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Szatkowski, były ambasador RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „Polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Szatkowski, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.…

