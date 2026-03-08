„Jest to krok konstruktywny, który pokazuje, że są alternatywy, które nie ograniczają naszej suwerenności” – tak o „Polskim SAFE 0%” mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Szatkowski, były ambasador RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent i prezes NBP przedstawili polski SAFE 0%. Entuzjazm w sieci! „Bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie”
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „Polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Szatkowski, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.…
