A to już "nasza wojna"? Braun składał kondolencje po śmierci Chameneia. Jabłoński zwraca uwagę na hipokryzję ws. Ukrainy

Okazuje się, że dla Konfederacji Grzegorza Brauna wojna Rosji z Ukrainą ‘to nie jest nasza wojna’… ale za to wojna Iranu z USA, Izraelem i kilkunastoma innymi państwami, to już jak najbardziej ‘Teheran-Warszawa wspólna sprawa’” - napisał poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X, odnosząc się do Grzegorza Brauna, który udał się do ambasady Iranu w Polsce, gdzie złożył kondolencje w związku ze śmiercią ajatollaha Aliego Chameneia.

Od 28 lutego br., trwa konflikt pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Punktowe ataki Waszyngtonu i Jerozolimy uśmierciły kilkudziesięciu przywódców reżimu Ajatollahów. Wśród zlikwidowany celów znalazł się Ali Chamenei.

Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun pojawił się ostatnio w ambasadzie Iranu w Polsce.

Dziś Grzegorz Braun odwiedził ambasadę Iranu w Warszawie i wpisał się do księgi kondolencyjnej po zabójstwie ajatollaha Alego Chameneiego. My wiemy, kto rozpoczął tę wojnę. Teheran-Warszawa, wspólna sprawa

— poinformował poseł Włodzimierz Skalik na portalu X.

O co tu może chodzić?”

Do sprawy odniósł się poseł PiS Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych.

Ciekawa sytuacja, drodzy Państwo: okazuje się, że dla Konfederacji Grzegorza Brauna wojna Rosji z Ukrainą „to nie jest nasza wojna”… ale za to wojna Iranu z USA, Izraelem i kilkunastoma innymi państwami, to już jak najbardziej „Teheran-Warszawa wspólna sprawa”. Jak Państwo myślicie: o co tu może chodzić?

— skomentował na portalu X.

