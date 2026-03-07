„Okazuje się, że dla Konfederacji Grzegorza Brauna wojna Rosji z Ukrainą ‘to nie jest nasza wojna’… ale za to wojna Iranu z USA, Izraelem i kilkunastoma innymi państwami, to już jak najbardziej ‘Teheran-Warszawa wspólna sprawa’” - napisał poseł PiS Paweł Jabłoński na portalu X, odnosząc się do Grzegorza Brauna, który udał się do ambasady Iranu w Polsce, gdzie złożył kondolencje w związku ze śmiercią ajatollaha Aliego Chameneia.
Od 28 lutego br., trwa konflikt pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Punktowe ataki Waszyngtonu i Jerozolimy uśmierciły kilkudziesięciu przywódców reżimu Ajatollahów. Wśród zlikwidowany celów znalazł się Ali Chamenei.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: RELACJA. 8. dzień operacji przeciwko Iranowi. Amerykańskie wojsko podsumowuje tydzień: Uderzyliśmy w ponad 3 tys. celów
Lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun pojawił się ostatnio w ambasadzie Iranu w Polsce.
Dziś Grzegorz Braun odwiedził ambasadę Iranu w Warszawie i wpisał się do księgi kondolencyjnej po zabójstwie ajatollaha Alego Chameneiego. My wiemy, kto rozpoczął tę wojnę. Teheran-Warszawa, wspólna sprawa
— poinformował poseł Włodzimierz Skalik na portalu X.
CZYTAJ TAKŻE: Takiej siły ognia na Bliskim Wschodzie jeszcze nie było. Amerykanie nadciągają z trzecim lotniskowcem
„O co tu może chodzić?”
Do sprawy odniósł się poseł PiS Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych.
Ciekawa sytuacja, drodzy Państwo: okazuje się, że dla Konfederacji Grzegorza Brauna wojna Rosji z Ukrainą „to nie jest nasza wojna”… ale za to wojna Iranu z USA, Izraelem i kilkunastoma innymi państwami, to już jak najbardziej „Teheran-Warszawa wspólna sprawa”. Jak Państwo myślicie: o co tu może chodzić?
— skomentował na portalu X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Problemy Polaków w Iraku! Byli zatrzymani. Wśród nich znany youtuber. „Nie możemy wyjść z hotelu ze względu na dezinformację”
— Nocny atak Izraela na Teheran. Ponad 1,3 tys. ofiar cywilnych od początku konfliktu. ONZ uważa, że sytuacja grozi „wymknięciem się spod kontroli”
— TYLKO U NAS. Sałek: Propozycja prezydenta i prezesa NBP zaskoczyła rząd. „Powinno się to odbywać w naszej walucie”
xyz/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754876-a-to-juz-nasza-wojna-kondolencje-brauna-po-smierci-chameneia
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.