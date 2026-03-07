Portal wPolityce.pl dowiedział się, że już w środę 11 marca prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawi publicznie projekt w sprawie polskiego SAFE 0%.
Prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawili polską alternatywę dla SAFE.
Mamy dla SAFE konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to SAFE 0%
— mówiła głowa państwa.
Rozmowy o polskim SAFE 0%
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że potwierdzony jest udział premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza we wtorkowym spotkaniu u prezydenta Karola Nawrockiego ws. „polskiego SAFE 0 proc.”. Obecny ma być także prezes NBP Adam Glapiński.
Tematem spotkania ma być przedstawiona przez prezydenta i prezesa NBP w środę na wspólnej konferencji prasowej propozycja programu „polski SAFE 0 proc.”, który ma być - jak tłumaczyli - korzystną alternatywą dla unijnego programu SAFE. Szef KPRP Zbigniew Bogucki informował w piątek, że w imieniu prezydenta zaprosił premiera, szefa MON i prezesa NBP na wtorek, na godz. 15.
Adrian Siwek/wPolityce.pl/PAP
