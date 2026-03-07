„Tusk może powiedzieć: ‘a przecież mogę tych moich zwolenników na lotnisku w Dubaju lekceważyć, bo i tak tam nie zagłosują, więc po co mam się szarpać”” – powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”, Agnieszka Romaszewska, była dyrektor Telewizji Biełsat oraz Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci”.
28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie. Z powodu działań wojennych w regionie ruch lotniczy nad kilkoma krajami został zawieszony, co utrudnia organizację powrotów. O tym, że polski rząd zaspał ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu, mówili publicyści.
Andrzej Rafał Potocki nie rozumie jednej rzeczy ze strony premiera.
Przecież ci, którzy są w Dubaju czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na urlopach, a nawet ci, którzy tam pracują, to raczej tak na moje oko to są absolutnie chyba w 80-90 proc. zwolennicy obecnego rządu i on ich wystawia na sztych, zostawia tam. To powoduje to, że cała Polska łącznie z elektoratem Platformy Obywatelskiej, który tu w kraju popiera rząd, atakuje tych ludzi w sposób wściekły, bo fala hejtu na tych, co pojechali, jest niesamowita. On dopuścił do wojny pomiędzy elektoratem, we własnym obozie
— wskazał publicysta tygodnika „Sieci”.
„Nasze państwo nie jest sprawne”
Według Agnieszki Romaszewskiej „nasze państwo w ostatnim wydaniu po prostu nie jest sprawne”.
To sobie trzeba jasno powiedzieć. Oni naprawdę nie potrafią bardzo wielu rzeczy
— dodała była dyrektor Telewizji Biełsat.
Tusk może powiedzieć: „a przecież mogę tych moich zwolenników na lotnisku w Dubaju lekceważyć, bo i tak tam nie zagłosują, więc po co mam się szarpać”
— ocenił Piotr Semka.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
