Prof. Safjan uprawnienia prezydenta nazwał "błędem strukturalnym w konstytucji". Andrzej Duda mocno o jego wywodzie

Były prezydent Andrzej Duda nie zostawił suchej nitki na tezach prof. Marka Safjana. „Jestem pewny, że gdyby teraz rządziła opcja patriotyczna (Zjednoczona Prawica), a Prezydentem RP był Rafał Trzaskowski, sędzia Safjan miałby zdanie dokładnie odwrotne niż to, które aktualnie prezentuje” - wskazał.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia TSUE prof. Marek Safjan próbował podważać kompetencje polskiego prezydenta.

Mamy z jednej strony demokratycznie wybrany parlament i to w tym wypadku dysponujący znaczącą większością parlamencie, który jest instytucją upoważnioną do uchwalania ustaw, tworzenia prawa. Z drugiej strony mamy prezydenta, któremu konstytucja przyznaje prawo weta -

— straszył w programie Polsat News.

Tu być może jest jakiś błąd strukturalny w konstytucji, wynikający z różnych powodów już historycznie uwarunkowany, już nie będę w to wchodzić

— przekonywał.

Odwrócona sytuacja

Na te tezy zareagował były prezydent Andrzej Duda we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

Jestem pewny, że gdyby teraz rządziła opcja patriotyczna (Zjednoczona Prawica), a Prezydentem RP był Rafał Trzaskowski, sędzia Safjan miałby zdanie dokładnie odwrotne niż to, które aktualnie prezentuje

— podkreślił.

To znaczy, weto prezydenckie uważałby za fundamentalną gwarancję demokracji, hamulec bezpieczeństwa, a cały układ za wzorzec pożądanego balansu ustrojowego

— wskazał.

