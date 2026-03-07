Były prezydent Andrzej Duda nie zostawił suchej nitki na tezach prof. Marka Safjana. „Jestem pewny, że gdyby teraz rządziła opcja patriotyczna (Zjednoczona Prawica), a Prezydentem RP był Rafał Trzaskowski, sędzia Safjan miałby zdanie dokładnie odwrotne niż to, które aktualnie prezentuje” - wskazał.
Były prezes Trybunału Konstytucyjnego i sędzia TSUE prof. Marek Safjan próbował podważać kompetencje polskiego prezydenta.
Mamy z jednej strony demokratycznie wybrany parlament i to w tym wypadku dysponujący znaczącą większością parlamencie, który jest instytucją upoważnioną do uchwalania ustaw, tworzenia prawa. Z drugiej strony mamy prezydenta, któremu konstytucja przyznaje prawo weta -
— straszył w programie Polsat News.
Tu być może jest jakiś błąd strukturalny w konstytucji, wynikający z różnych powodów już historycznie uwarunkowany, już nie będę w to wchodzić
— przekonywał.
Odwrócona sytuacja
Na te tezy zareagował były prezydent Andrzej Duda we wpisie zamieszczonym w serwisie X.
Jestem pewny, że gdyby teraz rządziła opcja patriotyczna (Zjednoczona Prawica), a Prezydentem RP był Rafał Trzaskowski, sędzia Safjan miałby zdanie dokładnie odwrotne niż to, które aktualnie prezentuje
— podkreślił.
To znaczy, weto prezydenckie uważałby za fundamentalną gwarancję demokracji, hamulec bezpieczeństwa, a cały układ za wzorzec pożądanego balansu ustrojowego
— wskazał.
