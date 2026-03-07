Na 10 marca br., zaplanowano spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami rządu Koalicji 13 Grudnia ws. „Polskiego SAFE 0%”. Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz w rozmowie z RMF FM potwierdził udział Donalda Tuska oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obecny ma być także prezes NBP Adam Glapiński.
Tematem spotkania ma być przedstawiona przez prezydenta i prezesa NBP na wspólnej konferencji prasowej propozycja programu „polski SAFE 0 proc.”, który ma być - jak tłumaczyli - korzystną alternatywą dla unijnego programu SAFE. Szef KPRP Zbigniew Bogucki informował w piątek, że w imieniu prezydenta zaprosił premiera, szefa MON i prezesa NBP na wtorek, na godz. 15.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził dziś w RMF FM udział szefa rządu, ministra obrony i szefa NBP w spotkaniu.
Będą i pan premier, i pan minister obrony narodowej. Będzie także oczywiście pan prezes Adam Glapiński
— powiedział Leśkiewicz.
Prezydencki SAFE jako alternatywa dla rządowego
Zapytany, czy projekt „SAFE 0 proc.” jest konkurencyjny wobec rządowego programu SAFE, opartego na środkach europejskich, odpowiedział, że jest to skierowana do rządu alternatywa, „która jest alternatywą dla SAFE-u unijnego”.
Jest to rozwiązanie, nad którym rząd powinien się bardzo głęboko zastanowić, bo jeżeli mówimy o SAFE unijnym, to mówimy o pożyczce oprocentowanej na około 3 proc. (…) Z drugiej strony mamy rozwiązanie, które pozwoli wykorzystać rezerwy Narodowego Banku Polskiego bez uszczuplenia tych rezerw, do sfinansowania polskiej armii i nie będzie to kosztowało Polski nic
— stwierdził Leśkiewicz. Ocenił też, że rząd chce sięgnąć po unijną pożyczkę, „żeby zasypać deficyt budżetowy”.
Stąd ta presja na pana prezydenta, który jej nie ulega
— powiedział.
Prezydent „rozważa różne opcje”
Pytany, czy Karol Nawrocki dopuszcza „dwa SAFE-y”, odrzekł, że prezydent „rozważa różne opcje”. Na pytanie, czy głowa państwa zawetuje europejski SAFE, odpowiedział, że nie ma decyzji prezydenta w tej sprawie.
Mamy czas do 20 marca
— przypomniał.
Według Leśkiewicza „SAFE 0 proc.” to bardzo konkretna propozycja.
Nie uszczuplimy rezerw złota. Nie uszczuplimy rezerw walutowych. (…) Natomiast na procesie inwestycyjnym, który się opiera na tych rezerwach, możemy sfinansować polską armię
— powiedział.
Rzecznik prezydenta podał, że prace nad zaprezentowaną w środę propozycją trwały kilka miesięcy.
Przygotowywaliśmy się bardzo gruntownie
— stwierdził.
Kancelaria prezydenta zgłaszała rozwiązania
Dodał, że w czasie prac nad rządowym programem SAFE kancelaria prezydenta zgłaszała swoje rozwiązania, których część nie została uwzględniona w końcowej wersji ustawy.
Zatem równolegle prowadziliśmy oczywiście prace i analizy związane z projektem „SAFE 0 proc.”
— powiedział. Dodał, że ostateczna koncepcja, „która pozwoliła na to, żeby przedstawić ją opinii publicznej, powstała niedawno”.
Na pytanie o „architekta” koncepcji „SAFE 0 proc.” Leśkiewicz przekazał, że jest to wspólny pomysł prezydenta i prezesa NBP.
Ale oczywiście inicjatywę tutaj miał pan prezes Glapiński, który wyraźnie powiedział: mamy rezerwy
— wyjaśnił.
„Nie jest istotne kto wiedział”
Dopytywany, czy o przygotowywanej przez kancelarię prezydenta propozycji wiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik prezydenta odparł:
To nie jest istotne kto wiedział, kto nie wiedział. Istotne jest to, że ta informacja pojawiła się w środę. Wcześniej nikt nie był publicznie informowany. Nie przedstawialiśmy tej koncepcji, bo chcieliśmy być pewni naszego rozwiązania.
Unijny program SAFE zakłada, że polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro. Według deklaracji rządu, 89 proc. środków z SAFE ma trafić do polskich firm zbrojeniowych. Pieniądze mają zostać przeznaczone na realizację potrzeb wojska, wsparcie Policji i Straży Granicznej oraz ochronę cyberprzestrzeni. Prezydent ma czas na podjęcie decyzji ws. ustawy wdrażającej program SAFE do 20 marca.
