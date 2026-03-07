„Nieprawdopodobna determinacja Donalda Tuska ws. unijnego SAFE wskazuje na to, że to jest jego być albo nie być” – wskazał publicysta tygodnika „Sieci” Jerzy Szmit w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Agnieszka Romaszewska, była dyrektor Telewizji Biełsat.
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „Polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązali publicyści.
W ocenie Agnieszki Romaszewskiej „to wszystko jest bardzo trudne, ponieważ ciężko jest omówić realnie te mechanizmy w obu przypadkach”.
Natomiast trzeba powiedzieć jedno. Wygląda na to, że prof. Adam Glapiński jako prezes Narodowego Banku Polskiego bardzo nam się udał. Wszyscy eksperci uważają, że „Polski SAFE 0%” jest możliwy. Fakt jest taki, że byłoby doskonale, gdyby rezerwy złota dało się przeszacować, ponieważ złoto szalenie wzrosło. Jeżeli to by się udało, to trzeba powiedzieć, że dużo lepiej jest pożyczać od własnego banku niż od cudzego
— powiedziała była dyrektor Telewizji Biełsat.
„Być albo nie być Tuska”
Zdaniem Jerzego Szmita „nieprawdopodobna determinacja Donalda Tuska ws. unijnego SAFE wskazuje na to, że to jest jego być albo nie być”.
Być może jego mocodawcy mówią, że to jest ostatnia sprawa, która może ci się nie udać. Ponadto bierzemy tę pożyczkę dla wojska. 10 lat temu dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu została podjęta decyzja, że gruntownie zaczynamy się zbroić i to było postawienie na USA i Koreę. Ta broń już do Polski przychodzi, armia się zreorganizowała pod tym końcem
— wskazał publicysta tygodnika „Sieci”.
Andrzej Rafał Potocki tłumaczył, że mamy nadwyżkę, z której możemy sfinansować z własnych pieniędzy „Polski SAFE 0%”.
I tu jest klucz. Jeżeli mamy do wyboru kredyt we Frankach czy nawet w euro, nie jestem w stanie przewidzieć końcowego efektu. Jeżeli mamy dwa kredyty, czyli kredyt „Polski SAFE 0%” i kredyt unijny SAFE, to absolutnie jestem za kredytem z własnej waluty
— powiedział publicysta tygodnika „Sieci”.
W opinii Piotra Semki podstawowa sprawa dotyczy tego, czy szanujemy swoją suwerenność, czy nie.
To jest kwestia, która powinna być dla polityków z prawej strony sprawą podstawową
— podkreślił publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
Telewizja wPolsce24/not. Natalia Wierzbicka
