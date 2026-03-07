TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Potocki typuje potencjalnego kandydata PiS na premiera! „Ma bardzo dobrą retorykę i jest człowiekiem bojowym”

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Dziś w Krakowie odbędzie się konwencja PiS / autor: Fratria
Dziś w Krakowie odbędzie się konwencja PiS / autor: Fratria

„W czasach napoleońskich, jak Napoleon dawał sztandar pułkowi, to wygłaszał formułę: to jest znak, który wam daję, wokół niego będziecie się zbierać. I dokładnie taką rolę ma spełnić premier” – wskazał publicysta tygodnika „Sieci” Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Agnieszka Romaszewska, była dyrektor Telewizji Biełsat, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Jerzy Szmit, publicysta tygodnika „Sieci”.

CZYTAJ WIĘCEJ: To już dziś! Konwencja PiS, podczas której Jarosław Kaczyński ujawni nazwisko kandydata na premiera. Na kogo postawi lider PiS?

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych