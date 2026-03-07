Rzecznik MSZ Maciej Wewiór postanowił sie pochwalić, jak wiele lotów z Bliskiego Wschodu z Polakami na pokładzie dotarło już do Polski po kryzysie związanym z atakiem izraelsko-amerykańskim na Iran. Komentatorzy w sieci błyskawicznie zwrócili jednak uwagę na to, że wiele z nich to po prostu zwykłe komercyjne loty, niezależne od jakiejkolwiek aktywności polskich władz.
21 lotów powrotnych. 3922 historie zakończone bezpiecznym lądowaniem w Polsce. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale robimy wszystko, abyście bezpieczni mogli usłyszeć: Witajcie w domu
— przekazał na platformie X Maciej Wewiór, rzecznik MSZ.
Fala komentarzy
Wpis Wewióra szybko wywołał lawinę krytyki w sieci. Komentujący zwracócili uwagę w szczególności na to, że Wewiór zapewne bierze pod uwagę wszystkie loty, przede wszystkim komercyjne, na które odbyły się bez jakiegokolwiek zaangażowania polskich władz.
Przecież dwoma rządowymi samolotami ewakuowano tylko 109 pasażerów. Pozostałe powroty odbywają się dzięki biurom podróży albo liniom lotniczym. Sugestie rzecznika MSZ, że to dzięki decyzjom rządowym to niebywały skandal
— napisał Zbigniew Kuźmiuk, europoseł PiS.
Panie Rzeczniku, coś tu nie gra. 3922 / 21 = 186 pasażerów na rejs a rządowe BBJ mają przecież znacznie mniejszą pojemność
— podkreślił Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Panie Wiewiór! Czy w tych samolotach były miejsca stojące?
— zapytał ɐllǝnuɐɯı, użytkownik X.
Przypisują sobie loty rejsowe które ogarniają biura podróży, które zgodnie z prawem mają obowiązek ściągania turystów w takich sytuacjach na swój koszt. A później będzie że byli lepsi niż PiS
— podkreślił Sebastian J, użytkownik X.
Wciąż czekamy na lot powrotny do Warszawy (od 1 marca). Etihad airways konsekwentnie anuluje kolejne loty. Przed chwilą kolejny lot został odwołany. Inne kierunki w Europie latają.Czy można porozmawiać z tą linią w tym temacie? Wracaliśmy transferem z długiego pobytu w Azji
— napisał Artur Utrata, użytkownik X.
