Szewczak: W sekcie rządowego SAFE-u zapanowała furia. Dobrze, że to nie jest "epicka furia", bo by było groźnie

Warto czasami mieć kompetentne kadry, które by mogły popatrzeć, jeśli się chce działać dla dobra interesu państwa polskiego, gdzie można znaleźć tańsze pieniądze” - powiedział o idei „Polskiego SAFE 0%” na antenie Telewizji wPolsce24 Janusz Szewczak, ekonomista, były poseł, były wiceprezes Orlenu.

Janusz Szewczak na antenie Telewizji wPolsce24 zabrał głos na temat propozycji „Polskiego SAFE 0%”.

W sekcie rządowego SAFE-u zapanowała furia. Dobrze, że to nie jest epicka furia, bo by było groźne

— powiedział, nawiązując do nazwy operacji USA i Izraela w Iranie.

Okazało się, że warto czasami mieć kompetentne kadry, które by mogły popatrzeć, jeśli się chce działać dla dobra interesu państwa polskiego, gdzie można znaleźć tańsze pieniądze

— wskazał.

Janusz Szewczak zabrał także głos na temat działań rządu, który naciska ws. unijnej pożyczki z programu SAFE.

Ja negocjowałem parę kredytów kilkumiliardowych i w żadnego nie udało mi się dopiąć w dwa miesiące

— mówił.

Szach-mat”

Janusz Szewczak zwrócił uwagę, że pomysł „Polskiego SAFE 0%” jest krytykowany przez ludzi, którzy często nie wiedzą, o czym mówią.

To jest oczywiście szach-mat, bo prezes Glapiński pokazał z panem prezydentem, że policzyli. Chcę powiedzieć, że to świadczy o ignorancji tylko niektórych, którzy już od razu zaatakowali te pomysły, nie wiedząc w ogóle, o co chodzi, nie znając szczegółów

— podkreślił.

Narodowy Bank Polski ma szereg instrumentów, którymi może inwestować, działać

— powiedział.

Nie tylko samo złoto. To złoto oczywiście kupione taniej, dzisiaj jest drogie. Wiadomo, na tym się zrobiło potężny zysk, ale ten zysk jest wtedy, kiedy się złoto sprzeda. A pan prezes Glapiński przecież wyraźnie powiedział, że żadnego sprzedawania nie będzie, nie tędy droga. To trzeba być kompetentnym, sprawdzić a nie najpierw nakrzyczeć, skrytykować. Jak tam tacy fachowcy jak od finansów jak pan Schetyna czy pan Zembaczyński się wypowiadają, to zęby bolą

— wskazał.

ZOBACZ ROZMOWĘ W WIDEO TELEWIZJI WPOLSCE24:

