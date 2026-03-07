„Warto czasami mieć kompetentne kadry, które by mogły popatrzeć, jeśli się chce działać dla dobra interesu państwa polskiego, gdzie można znaleźć tańsze pieniądze” - powiedział o idei „Polskiego SAFE 0%” na antenie Telewizji wPolsce24 Janusz Szewczak, ekonomista, były poseł, były wiceprezes Orlenu.
Janusz Szewczak na antenie Telewizji wPolsce24 zabrał głos na temat propozycji „Polskiego SAFE 0%”.
W sekcie rządowego SAFE-u zapanowała furia. Dobrze, że to nie jest epicka furia, bo by było groźne
— powiedział, nawiązując do nazwy operacji USA i Izraela w Iranie.
Okazało się, że warto czasami mieć kompetentne kadry, które by mogły popatrzeć, jeśli się chce działać dla dobra interesu państwa polskiego, gdzie można znaleźć tańsze pieniądze
— wskazał.
Janusz Szewczak zabrał także głos na temat działań rządu, który naciska ws. unijnej pożyczki z programu SAFE.
Ja negocjowałem parę kredytów kilkumiliardowych i w żadnego nie udało mi się dopiąć w dwa miesiące
— mówił.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Prof. Majchrowski: Unijny SAFE to droga do katastrofy każdej polskiej rodziny. To jest kwestia egzystencji narodu polskiego
„Szach-mat”
Janusz Szewczak zwrócił uwagę, że pomysł „Polskiego SAFE 0%” jest krytykowany przez ludzi, którzy często nie wiedzą, o czym mówią.
To jest oczywiście szach-mat, bo prezes Glapiński pokazał z panem prezydentem, że policzyli. Chcę powiedzieć, że to świadczy o ignorancji tylko niektórych, którzy już od razu zaatakowali te pomysły, nie wiedząc w ogóle, o co chodzi, nie znając szczegółów
— podkreślił.
Narodowy Bank Polski ma szereg instrumentów, którymi może inwestować, działać
— powiedział.
Nie tylko samo złoto. To złoto oczywiście kupione taniej, dzisiaj jest drogie. Wiadomo, na tym się zrobiło potężny zysk, ale ten zysk jest wtedy, kiedy się złoto sprzeda. A pan prezes Glapiński przecież wyraźnie powiedział, że żadnego sprzedawania nie będzie, nie tędy droga. To trzeba być kompetentnym, sprawdzić a nie najpierw nakrzyczeć, skrytykować. Jak tam tacy fachowcy jak od finansów jak pan Schetyna czy pan Zembaczyński się wypowiadają, to zęby bolą
— wskazał.
ZOBACZ ROZMOWĘ W WIDEO TELEWIZJI WPOLSCE24:
Adrian Siwek/wPolsce24
