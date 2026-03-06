„Prawo i Sprawiedliwość jest zjednoczone. Jutro zaprezentujemy, zamanifestujemy to nasze zjednoczenie w Prawie i Sprawiedliwości wokół kandydata, którego przedstawimy, wokół naszego lidera” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Sasin, były wicepremier, były minister aktywów państwowych.
CZYTAJ TAKŻE: Kandydat PiS na premiera? Szef klubu potwierdza: „Polityk młodego pokolenia, w wieku prezydenta Karola Nawrockiego”
Jacek Sasin na antenie Telewizji wPolsce24 przyznał, że wie, kto 7 marca zostanie ogłoszony kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera.
Wiem, ale nie powiem
— powiedział żartobliwie.
Przyznał, że będzie to kandydat w wieku zbliżonym do prezydenta Karola Nawrockiego.
Po 40-tce, ale przed 50-tką
— wyznał.
Więc ja nie nie mam szans, 57 mi stuknie w tym roku, chociaż czuję się młodo
— wspomniał.
CZYTAJ TAKŻE: Przemysław Czarnek o możliwym kandydacie PiS na premiera: Młody, ma znakomite przemówienia, świetnie rozumie rzeczywistość Polski
Rozpadu nie będzie
Podczas rozmowy Jacek Sasin zwrócił się do przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, którzy liczą, że nazwisko kandydata PiS na premiera doprowadzi do konfliktów i rozpadu partii.
Żadnych marzeń. Nic takiego nie będzie miało miejsca
— podkreślił.
Prawo i Sprawiedliwość jest zjednoczone. Jutro zaprezentujemy, zamanifestujemy to nasze zjednoczenie w Prawie i Sprawiedliwości wokół kandydata, którego przedstawimy, wokół naszego lidera
— przekazał.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent: Kandydat PiS na premiera na pewno będzie lepszy niż Donald Tusk. Pozdrawiam przyszłego i dzisiejszego premiera
Potrzebna dyskusja
Były wicepremier podkreślił, że podczas prezentacji obecny będzie także były premier Mateusz Morawiecki.
Z tego, co dzisiaj deklarował, to będzie i bardzo dobrze, że będzie, bo to jest jutro to miejsce, gdzie wszyscy powinniśmy być, aby właśnie zamanifestować, że te insynuacje nie są prawdą
— stwierdził.
Nasi przeciwnicy chcą wytworzyć takie wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości dzieje się coś niedobrego, a w Prawie Sprawiedliwości po prostu odbyła się wewnętrzna dyskusja. Fakt, że lepiej by było, żeby fragmenty tej dyskusji nie wychodziły na zewnątrz, żeby nie toczyła się ona poprzez media społecznościowe, ale taka dyskusja była konieczna, potrzebna
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE: To już oficjalne! Rzecznik PiS: „7 marca prezes Kaczyński zaprezentuje kandydata PiS na premiera”. Co wiadomo więcej?
Adrian Siwek/wPolsce24
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754845-tylko-u-nas-kto-kandydatem-pis-na-premiera-sasin-zabral-glos
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.