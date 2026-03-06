SONDAŻ

Nowy SONDAŻ. PiS zmniejsza stratę do KO. Fatalne notowania koalicjantów Tuska - takie wyniki oznaczałyby koniec koalicji 13 grudnia

  • Polityka
  • opublikowano:
Jest nowy sondaż wyborczy / autor: Fratria
Jest nowy sondaż wyborczy / autor: Fratria

Z nowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że liderem wyborczego wyścigu pozostaje Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż ten jednak jest fatalny dla rządzącej koalicji 13 grudnia z uwagi na słabe notowania koalicjantów KO. WP.pl komentując sondaż, podkreśla, że przy takim układzie sił większości w Sejmie pod wodzą Donalda Tuska nie będzie.

Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 30,6 proc. wyborców (spadek o 0,1 pkt proc. względem poprzedniego badania tej samej pracowni)

Drugie miejsce w sondażu zrealizowanym dla Wirtualnej Polski zajęło Prawo i Sprawiedliwość, którego poparcie wzrasta - 23,5 proc. poparcia Polaków (wzrost aż o 2 pkt. proc.).

Ostatnie miejsce na podium przypadło natomiast Konfederacji (12,2 proc. - spadek o 1 pkt. proc).

Do parlamentu dostałyby się także: Konfederacja Korony Polskiej (8,4 proc. - spadek 1,6 pkt. proc.) oraz Lewica (7,7 proc. - wzrost o 0,2 pkt. proc)

Poniżej progu znalazłyby się natomiast kolejno: Razem (4,2 proc. - wzrost o 1,7 pkt. proc.), PSL ( 3,8 proc. - spadek o 1,2 pkt. proc.) oraz Polska 2050 (1,1 proc - wzrost o 0,1 pkt. proc.).

rozkład poparcia / autor: wyniki badania
rozkład poparcia / autor: wyniki badania

Podział mandatów

Wirtualna Polska opublikowała także podział mandatów w Sejmie na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Koalicja Obywatelska: 188 mandatów

• Prawo i Sprawiedliwość: 140 mandatów

• Konfederacja: 63 mandaty

• Konfederacja Korony Polskiej: 37 mandatów

• Lewica: 32 mandaty

Taki wynik oznaczałby utratę władzy przez koalicję 13 grudnia.

Podział mandatów / autor: wyniki badania
Podział mandatów / autor: wyniki badania

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02 - 01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

CZYTAJ TAKŻE:

Tusk ma nad czym myśleć. Koalicja Obywatelska na czele SONDAŻU, ale nie gwarantowałoby jej to utrzymania władzy

Koalicjanci Tuska wypadają słabo. Partia Brauna wyprzedza Lewicę, Polska 2050 zalicza największy spadek! SONDAŻ

Adrian Siwek/Wirtualna Polska

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych