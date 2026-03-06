Z nowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że liderem wyborczego wyścigu pozostaje Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Sondaż ten jednak jest fatalny dla rządzącej koalicji 13 grudnia z uwagi na słabe notowania koalicjantów KO. WP.pl komentując sondaż, podkreśla, że przy takim układzie sił większości w Sejmie pod wodzą Donalda Tuska nie będzie.
Z badania wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższą, to wygrałaby je Koalicja Obywatelska z poparciem 30,6 proc. wyborców (spadek o 0,1 pkt proc. względem poprzedniego badania tej samej pracowni)
Drugie miejsce w sondażu zrealizowanym dla Wirtualnej Polski zajęło Prawo i Sprawiedliwość, którego poparcie wzrasta - 23,5 proc. poparcia Polaków (wzrost aż o 2 pkt. proc.).
Ostatnie miejsce na podium przypadło natomiast Konfederacji (12,2 proc. - spadek o 1 pkt. proc).
Do parlamentu dostałyby się także: Konfederacja Korony Polskiej (8,4 proc. - spadek 1,6 pkt. proc.) oraz Lewica (7,7 proc. - wzrost o 0,2 pkt. proc)
Poniżej progu znalazłyby się natomiast kolejno: Razem (4,2 proc. - wzrost o 1,7 pkt. proc.), PSL ( 3,8 proc. - spadek o 1,2 pkt. proc.) oraz Polska 2050 (1,1 proc - wzrost o 0,1 pkt. proc.).
Podział mandatów
Wirtualna Polska opublikowała także podział mandatów w Sejmie na podstawie kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego
• Koalicja Obywatelska: 188 mandatów
• Prawo i Sprawiedliwość: 140 mandatów
• Konfederacja: 63 mandaty
• Konfederacja Korony Polskiej: 37 mandatów
• Lewica: 32 mandaty
Taki wynik oznaczałby utratę władzy przez koalicję 13 grudnia.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 27.02 - 01.03.2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.
Adrian Siwek
