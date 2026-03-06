Nowacka przegrała w sądzie i musi przeprosić. Mimo to ogłosiła... porażkę prof. Roszkowskiego. "Życzę Pani więcej takich zwycięstw!

Absurdalny wpis Nowackiej po sądowej porażce / autor: Fratria
Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, która przegrała w sądzie i musi przeprosić profesora Wojciecha Roszkowskiego przekonywała, że jest zupełnie inaczej. „Szanowna Pani Minister życzę Pani więcej takich zwycięstw” - skomentował jej wpis prof. Roszkowski.

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka ma przeprosić profesora Wojciecha Roszkowskego. Wyrok jest nieprawomocny. Mecenas Artur Wdowczyk w rozmowie z portalem wPolityce.pl zapowiedział jednak, że profesor będzie składał apelację, ponieważ sąd nie zdecydował o roszczeniach finansowych.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Nowacka musi przeprosić prof. Roszkowskiego! „W publicznym wystąpieniu powiedziała nieprawdę na temat podręcznika”

Mimo to minister edukacji przekonywała, że wygrała w sądzie.

Porażka sądowa Wojciecha Roszkowskiego – żądał pół miliona złotych ode mnie za moją wypowiedź. Nie dość, że ich nie uzyskał to dodatkowo musi mi zapłacić 10 tys. zł kosztów sądowych. W sprawie ewentualnych moich przeprosin – składam apelację

— napisała w serwisie X.

Więcej takich zwycięstw”

Na wpis zareagował prof. Roszkowski.

Szanowna Pani Minister życzę Pani więcej takich zwycięstw! PS też będziemy składać apelację

— zażartował.

Pani Minister identyfikuje się jako osoba zwycięska 😉

— dodał później historyk.

W metrze zapytała mnie ostatnio przemiła Pani, na jaką kwotę pozwałem Panią Minister. Otóż na 512.000 zł, 1000 zł za każdą stronę podręcznika. W sumie to ciekawe, że takie emocje budzi Barbara Nowacka wśród zwykłych Warszawiaków… zaledwie po paru miesiącach urzędowania

— wskazał w innym wpisie.

Manipualcja werdyktem

Na wpis Nowackiej zareagował także mecenas Bartosz Lewandowski.

Rozstrzygnięcie jest jednoznaczne. Naruszyła Pani dobra osobiste Profesora. Zadośćuczynienie pieniężne jest rozstrzygnięciem fakultatywnym i sąd może, ale nie musi go zasądzać. Zasada jest prosta. To Pani przegrała i musi Pani przeprosić. Proszę nie sprowadzać wszystkiego do pieniędzy

— wskazał.

Głos zabrał także Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Nawet po wyroku sądu manipuluje Pani werdyktem. Znowu będzie Pani tłumaczyć się, że to była tylko licentia poetica?

— pytał.

Adrian Siwek/X

