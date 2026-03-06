Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, która przegrała w sądzie i musi przeprosić profesora Wojciecha Roszkowskiego przekonywała, że jest zupełnie inaczej. „Szanowna Pani Minister życzę Pani więcej takich zwycięstw” - skomentował jej wpis prof. Roszkowski.
Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka ma przeprosić profesora Wojciecha Roszkowskego. Wyrok jest nieprawomocny. Mecenas Artur Wdowczyk w rozmowie z portalem wPolityce.pl zapowiedział jednak, że profesor będzie składał apelację, ponieważ sąd nie zdecydował o roszczeniach finansowych.
Mimo to minister edukacji przekonywała, że wygrała w sądzie.
Porażka sądowa Wojciecha Roszkowskiego – żądał pół miliona złotych ode mnie za moją wypowiedź. Nie dość, że ich nie uzyskał to dodatkowo musi mi zapłacić 10 tys. zł kosztów sądowych. W sprawie ewentualnych moich przeprosin – składam apelację
— napisała w serwisie X.
„Więcej takich zwycięstw”
Na wpis zareagował prof. Roszkowski.
Szanowna Pani Minister życzę Pani więcej takich zwycięstw! PS też będziemy składać apelację
— zażartował.
Pani Minister identyfikuje się jako osoba zwycięska 😉
— dodał później historyk.
W metrze zapytała mnie ostatnio przemiła Pani, na jaką kwotę pozwałem Panią Minister. Otóż na 512.000 zł, 1000 zł za każdą stronę podręcznika. W sumie to ciekawe, że takie emocje budzi Barbara Nowacka wśród zwykłych Warszawiaków… zaledwie po paru miesiącach urzędowania
— wskazał w innym wpisie.
Manipualcja werdyktem
Na wpis Nowackiej zareagował także mecenas Bartosz Lewandowski.
Rozstrzygnięcie jest jednoznaczne. Naruszyła Pani dobra osobiste Profesora. Zadośćuczynienie pieniężne jest rozstrzygnięciem fakultatywnym i sąd może, ale nie musi go zasądzać. Zasada jest prosta. To Pani przegrała i musi Pani przeprosić. Proszę nie sprowadzać wszystkiego do pieniędzy
— wskazał.
Głos zabrał także Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Nawet po wyroku sądu manipuluje Pani werdyktem. Znowu będzie Pani tłumaczyć się, że to była tylko licentia poetica?
— pytał.
