Pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wyznała, że zamówienia w ramach kontrowersyjnej pożyczki z programu SAFE już są realizowane! Czy to m.in. dlatego rządzący tak fanatycznie walczą o tę sprawę mimo pojawiających się coraz większych wątpliwości? Warto zauważyć, że prezydent Karol Nawrocki wciąż nie podjął decyzji ws. podpisania ustawy dotyczącej programu.
Chociaż prezydent Karol Nawrocki wspólnie z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim zaproponowali alternatywny „Polski SAFE 0%”, a wokół unijnej pożyczki SAFE pojawiają się kolejne coraz większe wątpliwości, to rządzący desperacko próbują przekonać opinię publiczną do tego programu, nie dopuszczając do żadnej poważnej dyskusji na jej temat.
SAFE bezprawnie klepnięty?
Pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w Kanale Zero wyznała wręcz, że inwestycje z programu… już się zaczęły. Całkowicie bez podstaw!
Jeśli jest tak, jak mówi pan prezydent i pan prezes Glapiński, to są tylko dobre informacje, bo to znaczy, że znaleziono dodatkowe pieniądze na dozbrajanie polskiej armii. I to jest bardzo dobra informacja
— mówiła.
Mamy dzisiaj na stole mechanizm SAFE, ten, nad którym pracujemy od kilku miesięcy, konkretną listę zakupową i te pieniądze trafią do Polski w ciągu kilku tygodni, a wykonawcy już produkują na rzecz tych umów, czyli pierwszy krok, jaki proponujemy, podpis pana prezydenta pod ustawą
— wyzwała.
Narracja koalicji 13 grudnia
Następnie powtarzała ona forsowaną przez koalicję 13 grudnia narrację, że pomysł prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa NBP Adam Glapińskiego można traktować jedynie jako… dodatkowy program.
Polskie wojsko tworząc listę zakupową do mechanizmu SAFE, stworzyło też listę rezerwową tych zakupów, które nie zmieściły się finansowo w mechanizmie SAFE. Ta lista jest na około 80 miliardów złotych. Ja bardzo chętnie ją przekażę do Kancelarii Prezydenta, bo to już może być pierwszy wydatek z tej propozycji prezydenckiej
— powiedziała Sobkowiak-Czarnecka w Kanale Zero.
Mamy do spłaty pożyczkę, którą zaciągnął minister Mariusz Błaszczak w Korei. Myślę, że to jest kolejny punkt do tych dodatkowych pieniędzy. Dodatkowo wczoraj pan prezydent mówił, że chciałby te pieniądze wydatkować na zakupy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobrze, bo mechanizm SAFE, który dzisiaj leży na stole, dotyczy zakupów w europejskim i w polskim przemyśle zbrojeniowym
— dodała.
