„Jeżeli chodzi o działania związane z organizacją powrotu z miejsc objętych wojną, czy okolicznych krajów, to rząd miał tutaj kilkudniowe opóźnienie. To jest czas, kiedy trzeba podjąć nadzwyczajne działania związane z zaangażowaniem państwa, aby pomóc naszym obywatelom” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister środowiska.
Pokazówka Tuska
Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu rządzący lekceważąco podchodzili do kwestii ewakuacji Polaków z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu, a już dzisiaj premier Donald Tusk urządził medialny spektakl, podczas którego próbował wcielić się w rolę zatroskanego o los rodaków szefa rządu. „Chciałbym powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, żebyście czuli państwo jakąś szczególną satysfakcję…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754834-tylko-u-nas-salek-polski-safe-0-zaskoczyl-rzad