Tylko U Nas

TYLKO U NAS. Sałek: Propozycja prezydenta i prezesa NBP zaskoczyła rząd. "Powinno się to odbywać w naszej walucie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili propozycję "polski SAFE zero procent". / autor: PAP/Paweł Supernak/wPolsce24
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili propozycję "polski SAFE zero procent". / autor: PAP/Paweł Supernak/wPolsce24

Jeżeli chodzi o działania związane z organizacją powrotu z miejsc objętych wojną, czy okolicznych krajów, to rząd miał tutaj kilkudniowe opóźnienie. To jest czas, kiedy trzeba podjąć nadzwyczajne działania związane z zaangażowaniem państwa, aby pomóc naszym obywatelom” - podkreślił na antenie telewizji wPolsce24 Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister środowiska.

Pokazówka Tuska

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu rządzący lekceważąco podchodzili do kwestii ewakuacji Polaków z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu, a już dzisiaj premier Donald Tusk urządził medialny spektakl, podczas którego próbował wcielić się w rolę zatroskanego o los rodaków szefa rządu. „Chciałbym powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, żebyście czuli państwo jakąś szczególną satysfakcję…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych