Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka ma przeprosić profesora Wojciecha Roszkowskego. Wyrok jest nieprawomocny. O szczegółach decyzji sądu opowiada w rozmowie z portalem wPolityce.pl mecenas Artur Wdowczyk.
Sąd co do zasady przyznał nam rację, że pani Nowacka naruszyła dobra osobiste profesora Roszkowskiego i w publicznym wystąpieniu powiedziała nieprawdę na temat podręcznika. Natomiast sąd oddalił roszczenie majątkowe
— mówi mecenas Wdowczyk w rozmowie z wPolityce.pl.
Niewątpliwie złożymy apelację co do tego roszczenia majątkowego, gdyż uważamy, że politycy powinni po prostu płacić za podawanie publicznie nieprawdziwych informacji na temat innych osób
— dodaje obrońca profesora Roszkowskiego.
W ogóle bym sobie życzył, żebyśmy mogli polityków pozywać za podawanie nieprawdziwych informacji publicznie
— podkreśla.
Jesteśmy zadowoleni z wyroku, który nakazuje pani Nowacki przeproszenie pana profesora Roszkowskiego
— podsumowuje.
Atak Nowackiej
Pozew dotyczył oskarżeń Barbaro Nowackiej, która przekonywała, że podręcznik profesora Roszkowskiego „uczył kłamstwa”.
Wprowadzili do szkół nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Tam kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Oni uczyli tam jak kłamać i manipulować. A co my robimy? My zapewniając bezpieczeństwo, wprowadzamy edukację obywatelską
— opowiadała 12 października 2024 roku.
Adrian Siwek
