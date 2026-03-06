TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Nowacka musi przeprosić prof. Roszkowskiego! "W publicznym wystąpieniu powiedziała nieprawdę na temat podręcznika"

Nowacka musi przeprosić prof. Roszkowskiego / autor: Fratria

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że minister edukacji narodowej Barbara Nowacka ma przeprosić profesora Wojciecha Roszkowskego. Wyrok jest nieprawomocny. O szczegółach decyzji sądu opowiada w rozmowie z portalem wPolityce.pl mecenas Artur Wdowczyk.

Sąd co do zasady przyznał nam rację, że pani Nowacka naruszyła dobra osobiste profesora Roszkowskiego i w publicznym wystąpieniu powiedziała nieprawdę na temat podręcznika. Natomiast sąd oddalił roszczenie majątkowe

— mówi mecenas Wdowczyk w rozmowie z wPolityce.pl.

Niewątpliwie złożymy apelację co do tego roszczenia majątkowego, gdyż uważamy, że politycy powinni po prostu płacić za podawanie publicznie nieprawdziwych informacji na temat innych osób

— dodaje obrońca profesora Roszkowskiego.

W ogóle bym sobie życzył, żebyśmy mogli polityków pozywać za podawanie nieprawdziwych informacji publicznie

— podkreśla.

Jesteśmy zadowoleni z wyroku, który nakazuje pani Nowacki przeproszenie pana profesora Roszkowskiego

— podsumowuje.

Atak Nowackiej

Pozew dotyczył oskarżeń Barbaro Nowackiej, która przekonywała, że podręcznik profesora Roszkowskiego „uczył kłamstwa”.

Wprowadzili do szkół nowy przedmiot: historia i teraźniejszość. Tam kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Oni uczyli tam jak kłamać i manipulować. A co my robimy? My zapewniając bezpieczeństwo, wprowadzamy edukację obywatelską

— opowiadała 12 października 2024 roku.

Adrian Siwek

