Piotr Müller skrytykował spot Koalicji Obywatelskiej ws. SAFE.
Piotr Müller skrytykował spot Koalicji Obywatelskiej ws. SAFE. / autor: Fratria

Formacja Donalda Tuska chwyta się już wszystkiego, aby przekonać Polaków do pożyczki z SAFE. Do promocji programu użyła nawet… sprawy zapory na granicy z Białorusią, której była wielkim przeciwnikiem. „Ten Pan znajdujący się na środku mówił, że: „ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat” - wskazał Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, komentując nowy spot Koalicji Obywatelskiej.

Koalicja Obywatelska z uporem maniaka próbuje forsować pożyczkę z programu SAFE mimo jej licznych poważnych wad, a prezydent wspólnie z prezesem Narodowego Banku Polskiego zaproponowali alternatywę w postaci polskiego SAFE 0 %.

Propozycja ta nawet przez chwilę nie była jednak poważnie rozpatrywana przez największą formację koalicji rządzącej, która robi wszystko, aby przekonać Polaków do ogromnego kredytu.

KO teraz przedstawiła nowy spot, w którym przekonywała, że unijna pożyczka na niejasnych zasadach, na utajnione cele, o których w istocie będą decydować brukselscy urzędnicy, obwarowana mechanizmami warunkowości to: bezpieczeństwo Polski, miejsca pracy, nowe technologie, a także ogromne środki dla Polski (nie wspominają jednak, że jest to pożyczka).

A co mówił sam Tusk?

Spot skomentował europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

„Bezpieczeństwo nie dzieje się samo. To konkretne decyzje” - mówi lektor w spocie Koalicji Obywatelskiej. Trochę Wam zajęło, żeby do tego dojść. W nagraniu pokazujecie zaporę na granicy z Białorusią, przeciw której głosowaliście w 2021 r. A ten Pan znajdujący się na środku mówił, że: „ten mur nie powstanie ani w ciągu roku, ani w ciągu trzech lat”

— przypomniał.

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił konstruktywną i rzeczową propozycję w zakresie finansowania polskiego bezpieczeństwa. Nie zmarnujcie tej szansy

— wskazał.

Adrian Siwek/X

