Szef KPRP Zbigniew Bogucki poinformował, że w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego, zaprosił premiera Donalda Tuska, wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa NBP Adama Glapińskiego na spotkanie w najbliższy wtorek, o godz. 15.
O zaproszeniu na spotkanie w Pałacu Prezydenckim Bogucki poinformował we wpisie na platformie X. Dodał, że tematem spotkania będzie propozycja prezydenta dotycząca „Polskiego SAFE 0%”.
Bogucki podkreślił, że termin spotkania został wyznaczony jeszcze przed rozpoczęciem najbliższego posiedzenia Sejmu „tak aby, jeżeli będzie to konieczne, przeprocedować zmiany ustawowe już w przyszłym tygodniu”. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowane jest w dniach 11-13 marca.
O zaproszeniu na spotkanie powiedział również szef MON. Kosiniak-Kamysz powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Gdowie (Małopolskie), że o zaproszeniu na wtorek o godz. 15 dowiedział się w piątek po południu.
Tematem spotkania ma być przedstawiona w środę przez prezydenta i prezesa NBP propozycja programu „SAFE 0%.”, który ma być korzystną i efektywną alternatywą dla unijnego programu SAFE. Prezydent mówił, że „SAFE 0%” ma zagwarantować 185 mld zł, które „nie będą wiązać się z kredytem, zmianą sytuacji w UE, będą miały potrzebną polskim siłom zbrojnym elastyczność w wyborze sprzętu”. Prezydent zapowiedział też wówczas, że zaprosi do rozmów w tej sprawie premiera i szefa MON.
CZYTAJ WIĘCEJ: Spotkanie Nawrockiego i Tuska ws. „SAFE 0%”. Grabiec twierdzi, że nie było kontaktu. Andruszkiewicz zarzuca mu kłamstwo: „Po co robi?”
kk/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754824-bedzie-spotkanie-u-prezydenta-ws-polskiego-safe-0
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.