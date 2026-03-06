Po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran ceny paliw poszły mocno w górę. Odczuwają to również kierowcy w Polsce, którzy na wielu stacjach za litr diesla muszą płacić nawet ponad 7 złotych! Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie interwencję w związku z drożejącym paliwem na stacjach?
To nie koniec podwyżek!
Analitycy e-petrol.pl przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki na stacjach paliw. Litr benzyny 95-oktanowej może kosztować 6,30 zł, a oleju napędowego blisko 7,30 zł.
Eksperci w dzisiejszym komentarzu zwrócili uwagę, że konflikt na Bliskim Wschodzie i zamknięcie Cieśniny Ormuz szybko przełożyły się na sytuację cenową na rynku paliw w Polsce. W cennikach rafinerii notowane są skokowe podwyżki, które z dnia na dzień przenoszą się na stacje paliw.
Olej napędowy od poprzedniego piątku podrożał o szokujące 1 373,20 zł i metr sześcienny tego paliwa jest przez producentów wyceniany dzisiaj średnio na 6 150,20 zł. To jego najwyższa cena od stycznia 2023 roku. Średnie notowania 95-oktanowej benzyny na przestrzeni tygodnia wzrosły o 536,20 zł i jej aktualna cena to 5 008,20 zł/metr sześcienny. Tak droga benzyna w hurcie ostatni raz była w lipcu 2024 roku
— podkreślili analitycy.
UOKiK interweniuje?
Portal niezalezna.pl zapytał UOKiK o to, czy urząd podejmie działania w związku z drastycznie rosnącymi cenami paliwa.
UOKIK monitoruje rynek paliw. Analizujemy, czy obecnie posiadane przez nas informacje dają podstawy do podjęcia interwencji. Na tym etapie zawirowania na rynku paliw są spowodowane wybuchem konfliktu i niepewnością co do stabilności dostaw z rejonu Zatoki Perskiej. Sytuację na rynku będziemy obserwowali i w przypadku podejrzenia naruszenia reguł konkurencji będziemy adekwatnie reagować
– powiedział Bartosz Klimczuk z biura prasowego UOKiK.
CZYTAJ WIĘCEJ: Horrendalne ceny paliw na Orlenie. Czy mogłyby być niższe? Tak! Udowodnił to prezydent Chełma. „Można to zrobić w całej Polsce”
PAP/niezalezna.pl/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754820-ceny-paliw-beda-jeszcze-wyzsze-co-zrobi-uokik
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.