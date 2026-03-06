Szef KPRP Zbigniew Bogucki zadzwonił do szefa KPRM Jana Grabca w kwestii spotkania prezydenta i premiera dotyczącego prezydenckiej propozycji „SAFE 0 proc.” - przekazał dzisiaj zastępca szefa KPRP Adam Andruszkiewicz. Dodał, że „minister Grabiec kłamie”, bo kontakt ws spotkania był.
„Polski SAFE 0 proc.”
Prezydent Karol Nawrocki i szef NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj koncepcję „polski SAFE 0 proc.”, który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność. Prezydent zapowiadał wówczas, że „jeszcze w środę” wyśle do premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysz zaproszenie na spotkanie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki punktuje rząd ws. „Polskiego SAFE 0%”! „Dlaczego nikt wcześniej tego nie zaproponował? Rządzący nie podjęli wysiłków”
„Grabiec kłamie”
Szef KPRM Jan Grabiec poinformował wczoraj wieczorem, że premier Tusk nie dostał oficjalnego zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego w celu omówienia prezydenckiej propozycji. Mówił wtedy, że termin spotkania premiera z prezydentem nie został ustalony. Jak zaznaczył, jedyna informacja o spotkaniu pochodzi ze środowej konferencji prasowej prezydenta.
Niestety pan minister Grabiec kłamał, dlatego że to nie jest absolutnie prawdą, że my się z nimi nie kontaktowaliśmy
— powiedział w piątek Andruszkiewicz w programie „Tłit” w WP.
Według niego, w czwartek szef kancelarii prezydenta wykonał bezpośredni telefon do Grabca celem ustalenia terminu spotkania prezydenta i premiera w Pałacu Prezydenckim.
Wiem, że w czwartek przed godz. 19 był telefon ministra Zbigniewa Boguckiego do szefa kancelarii premiera. Pan Grabiec odebrał telefon i rozmowa się odbyła
— powiedział Andruszkiewicz. Dodał, że „wnioski są takie, że niestety minister Grabiec kłamie, bo kontakt był”.
Nie rozumiem totalnie po co pan Grabiec to robi
— zaznaczył.
Na pytanie, czy podczas tej rozmowy termin spotkania został ustalony Adruszkiewicz odparł, że myśli, iż „optymalnym terminem będzie, być może, przyszły tydzień”.
To zależy w dużej mierze od kalendarza pana prezydenta, bo jednak pan prezydent jest gospodarzem, który zaprasza do siebie pana premiera
— podkreślił zastępca szefa KPRP.
Dodał przy tym, że niewątpliwie „nie będziemy tego odkładać w nieskończoność, bo to nie jest temat, który możemy odkładać”.
Chcemy o tym rozmawiać, ale nie rozumiem, po co wprowadzać już na dzień dobry taką atmosferę, że nie było kontaktu z naszej strony, skoro on był
— powiedział Andruszkiewicz.
Według niego, dzisiaj „pewnie będzie kolejny kontakt roboczy, kolejna próba ustalenia terminu spotkania”.
Myślę, że będziemy dążyć do tego, żeby w tym trybie nieodległym pan premier i minister obrony narodowej przyjechali do pana prezydenta
— zaznaczył zastępca szefa KPRP.
Propozycja prezydenta i prezesa NBP „polskiego SAFE 0 proc.” w odróżnieniu od unijnego programu miałaby być finansowana z pomocą NBP. Glapiński podkreślił w środę, że alternatywa dla SAFE „nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi” oraz bank centralny nie planuje sfinansować propozycji z „żadnej części rezerw” NBP - gdyż ich przekazanie byłoby wbrew prawu - natomiast „środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo” Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Bogucki: Z „Polskim SAFE 0%” mielibyśmy pełną swobodę działania. Z pożyczką europejską mogłoby być tak, jak z KPO
Apel Tuska do prezesa NBP
Wczoraj premier Donald Tusk w filmie zamieszczonym na portalu X zaapelował do prezydenta o jak najszybsze podpisanie ustawy wdrażającej program SAFE. Zwrócił się także z prośbą do prezesa NBP o przekazanie precyzyjnej informacji o możliwościach finansowych NBP oraz o szczegółach propozycji „SAFE 0 proc.”. Zwracając się do Nawrockiego i Glapińskiego podkreślił, że obecna sytuacja polityczna na świecie „wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności”.
Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach
— powiedział premier.
CZYTAJ WIĘCEJ: Tusk w panice po propozycji prezydenta i NBP. „Proszę natychmiast podpisać SAFE”; „Nie ma czasu na kombinacje”
Również w czwartek Glapiński zaznaczył, ze zaangażowanie NBP w „polski SAFE 0 proc.” będzie realizowane wyłącznie w granicach prawa i mandatu banku. Szef NBP dodał, że rezerwy banku centralnego, w tym złota nie będą uszczuplane.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754798-spotkanie-nawrockiego-i-tuska-ws-safe-0-grabiec-klamal
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.