Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu rządzący lekceważąco podchodzili do kwestii ewakuacji Polaków z ogarniętego wojną Bliskiego Wschodu, a już dzisiaj premier Donald Tusk urządził medialny spektakl, podczas którego próbował wcielić się w rolę zatroskanego o los rodaków szefa rządu. „Chciałbym powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, żebyście czuli państwo jakąś szczególną satysfakcję z tego, co do tej pory udało się zrobić, ponieważ bardzo dużo ludzi wciąż czeka nie tylko na pomoc, ale bardzo często na informacje” - grzmiał Tusk podczas spotkania Zespołu koordynacyjnego ws. Bliskiego Wschodu.
Rząd podjął działania mające na celu ewakuację Polaków z Bliskiego Wschodu dopiero wtedy, gdy spadła na niego ogromna krytyka, a inne państwa już zdążyły pomóc swoim obywatelom i nie dało się już dłużej pozostawać bezczynnym.
Dziękuję za to, co udało się już zrobić. Wiem, ze bardzo dużo osób ciężko pracuje, żeby te możliwości ewakuacyjne były wykorzystane w maksymalny sposób. (…) Mam informację, że od 1 marca ponad 2800 osób, czy to liniami cywilnymi czy bezpośrednio przy pomocy naszych placówek konsularnych ewakuowało się z terenów zagrożonych. To duża liczba, ale chciałbym powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, żebyście czuli państwo jakąś szczególną satysfakcję z tego, co do tej pory udało się zrobić, ponieważ bardzo dużo ludzi wciąż czeka nie tylko na pomoc, ale bardzo często na informacje
— zaznaczył.
Tusk podkreślił, że rząd będzie starał się pomóc Polaków, którzy utknęli również m.in. w dalekiej Azji. Przy okazji zwrócił uwagę, że nie wszystkie placówki dyplomatyczno-konsularne stają na wysokości zadania w kwestii pomocy Polakom.
Stamtąd staramy się także w sposób skoordynowany, powoli, bo powoli, bo nie zawsze jest to możliwe, ale pomóc także tym, którzy utknęli w różnych dalekich miejscach na świecie. Mam dużo sygnałów, że nie wszędzie ludzie odpowiedzialni za informacje, za bezpośredni kontakt działają jak powinni. Dotyczy to naszych placówek, ale nie tylko. Proszę, aby monitorować przez 24 godziny na dobę, kto jak pracuję. My nie jesteśmy w stanie, żaden kraj na świecie nie jest, zapewnić natychmiast pełnej obsługi z oczywistych względów
— powiedział.
Rusza na dużą skalę ruch cywilny, choć sygnały o zagrożeniach wojennych są ciągle bardzo niepokojące. Sytuacja może się zagęszczać, szczególnie w Dubaju. Sytuacja jest nadzwyczajna i ona wymaga nadzwyczajnych wysiłków. Niech nie liczą na pobłażliwości ci, co do których będziemy pewność, że nie dali egzaminu z jakiegoś niewyjaśnionego powodu
— dodał.
Następnie głos zabrał szef polskiej dyplomacji, który jeszcze trzy dni temu przekonywał, że nie ma potrzeby organizować ewakuacji, ponieważ są loty komercyjne, a większość rodaków ma bilety. Jak widać, narracja szybko się zmieniła pod wpływem krytyki.
Służba dyplomatyczno-konsularna pracuje w trybie 24 godzinnym. Skończyliśmy praktycznie ewakuację z Izraela, Jordanii i Libanu. (…) Wzmocniliśmy obsadę konsularną na Bliskim Wschodzie. (…) Nareszcie odwoływane są wycieczki w ten region. Niestety, konflikt się rozszerza na nowe kraje. Mamy poważną sytuację naszych obywateli w Katarze, bo zwiększyła się liczba i intensywność nalotów. (…) Ruch turystyczny z Emiratami jest stopniowo rozładowywany przywracanymi połączeniami komercyjnymi. Dziś planowanych jest w sumie 8 lotów dla obywateli naszego kraju.
— poinformował.
kk
