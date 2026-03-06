Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięła udział w Konferencji „Polka XXI wieku” w Reducie Banku Polskiego. „Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw: kochającej się rodzinie, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość” - powiedziała w swoim wystąpieniu małżonka prezydenta RP.
W Reducie Banku Polskiego odbywa się dziś doroczne wydarzenie poświęcone roli kobiet we współczesnym świecie. W tym roku po raz pierwszy uczestniczy w nim Marta Nawrocka, małżonka prezydenta RP. Motywem przewodnim tegorocznej Konferencji „Polka XXI wieku” jest odwaga, a patronką Maria Skłodowska-Curie.
Pierwsza dama o odwadze
Te mury pamiętają ludzi, którzy w najtrudniejszym momencie naszej historii byli odważni. Dziś żyjemy w innych czasach. Wbrew pozorom, odwaga wcale nie przestała być mniej ważna. A ta historyczna lekcja, której świadkiem było to miejsce, jest wciąż aktualna
— powiedziała na początku wystąpienia pierwsza dama, nawiązując do miejsca, w którym odbywa się konferencja.
Szanowne panie, w życiu każdej z nas przychodzi moment, w którym musimy się zdecydować, czy będę żyła tak, jak oczekują inni, czy tak jak podpowiada mi odwaga, intuicja i wartości. I właśnie o tej odwadze chciałabym dzisiaj mówić
— zwróciła się do zgromadzonych Marta Nawrocka.
O odwadze, która nie zawsze jest głośna. O odwadze, która nie często pojawia się na pierwszych stronach gazet, ale to ona właśnie buduje nasze życie. Dzisiejszy świat często mówi nam bardzo dużo o wolności, ale rzadziej o tym, skąd ta wolność się bierze
— wskazała pierwsza dama.
„Siła, która pozwala pozostawać sobą”
Odwaga, jak podkreśliła małżonka prezydenta Karola Nawrockiego, bierze się z wartości.
Tylko wtedy, gdy człowiek ma wartości, wie kim jest, a gdy ma odwagę, potrafi tym wartościom pozostać wierny. I dopiero wtedy pojawia się ta prawdziwa wolność. Wolność, która nie jest modą. Wolność, która nie jest chwilowym nastrojem, ale wolność, która pozwala powiedzieć: „Wiem, kim jestem, nikogo nie muszę udawać”
— powiedziała.
Odwaga to siła, która otwiera drzwi, kiedy inni widzą tylko ściany. To siła, która pozwala pozostawać sobą nawet wtedy, gdy mierzymy się z krytyką, hejtem czy z niezrozumieniem. Prawdziwa odwaga nie polega na tym, by krzyczeć jak najgłośniej. Prawdziwa odwaga to pomagać drugiemu człowiekowi wtedy, gdy inni odwracają wzrok. To odwaga, by rozmawiać nawet z tymi, którzy z nami się nie zgadzają. To odwaga, by nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść
— zaznaczyła Marta Nawrocka.
„Nie uległam lękowi. Wybrałam życie”
Pierwsza dama podzieliła się następnie swoim osobistym doświadczeniem.
Dla mnie odwaga zawsze była czymś bardzo osobistym. W życiu podjęłam wiele decyzji, które jej wymagały. Bez wiary, odwagi i wsparcia byłoby mi na pewno trudniej. Dziś mogę powiedzieć, że wybrałam słusznie, bo nie uległam lękowi. Wybrałam życie
— podkreśliła.
Jeszcze niedawno moja codzienność wyglądała zupełnie inaczej. Byłam funkcjonariuszką Krajowej Administracji Skarbowej, pełniłam służbę, wracałam do domu. Żyłam zwykłym, prywatnym swoim czasem, ale życie stawia nas często w miejscu, którego wcześniej nie planowałyśmy. I wtedy pojawia się pytanie: czy zrobić krok w tył, czy zrobić krok do przodu. Dla mnie odpowiedzią zawsze była odwaga
— wskazała Marta Nawrocka.
Podczas kampanii wyborczej mojego męża spotkałam tysiące kobiet w całej Polsce: na Lubelszczyźnie, na Mazurach, w Wielkopolsce czy na Pomorzu. I zobaczyłam wtedy coś niezwykłego. Zobaczyłam właśnie ich odwagę. Kobiet, które nie bały się mówić tego, co naprawdę czują i myślą, nawet pod presją środowiska. To były bardzo szczere rozmowy, czasami bardzo osobiste. To była siła polskich kobiet. Siła, która nie potrzebuje rozgłosu ani krzyku. ale jest codzienną pracą, konsekwencją, ambicją, która potrafi zmieniać rzeczywistość. Kiedy dziś na was patrzę, to wiem: ta odwaga jest tutaj, w każdej z nas
— powiedziała.
W kobietach, które prowadzą firmy, które pracują w administracji, w służbach, w szpitalach, w szkołach. Które codziennie łączą życie zawodowe z troską o rodzinę. Które wspierają innych, choć same często mierzą się z trudnościami. Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw: kochającej się rodzinie, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności za rzeczywistość
— wyliczała małżonka prezydenta RP.
W tym miejscu szczególne słowa uznania kieruje do laureatek konkursu Polka XX wieku. Każda z pań prezentuje inną dziedzinę, ale łączy was jedno: odwaga, by zrobić krok dalej niż inni. Bądźmy silne, odważne i mądre. Dziękuję bardzo
— zakończyła.
Podsumowanie
Pierwsza dama Marta Nawrocka wzięła udział w konferencji „Polka XXI wieku”, która odbyła się w Reduta Banku Polskiego i była poświęcona roli kobiet we współczesnym świecie. W swoim wystąpieniu podkreślała znaczenie odwagi w życiu kobiet oraz wierności własnym wartościom, wskazując, że prawdziwa wolność wynika z ich konsekwentnego realizowania. Nawiązała także do własnych doświadczeń i zmian w życiu związanych z publiczną działalnością jej męża, prezydenta Karola Nawrockiego. Według niej Polka XXI wieku to kobieta nowoczesna, która rozumie współczesne wyzwania, ale jednocześnie stawia na rodzinę, szacunek i odpowiedzialność społeczną.
Joanna Jaszczuk
