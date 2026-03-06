Zaproponowany przez prezydenta i prezesa NBP program SAFE 0% nie został dobrze przyjęty przez ekipę rządzącą, choć umożliwia sfinansowanie zakupów dla armii bez konieczności zaciągania kosztownej unijnej pożyczki. Dlaczego szefowi Koalicji Obywatelskiej tak bardzo zależy na zwiększeniu zadłużenia Polski? W ocenie prof. Krzysztofa Szczuckiego Tusk robi to ze względu na wybory w 2027 r. „Czyli to tak, jak było z KPO, tak samo to postrzegał. Nieważne, niech dorobią się moi kumple, moi koledzy. Najważniejsze, że ten pieniądz pojawi się w polskiej gospodarce. A on później nagra rolkę i powie, że jest jakiś wzrost gospodarczy, że jakieś parametry ekonomiczne wzrosły” - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Propozycja zastąpienia niebezpiecznej pożyczki z unijnego funduszu SAFE takimi…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754787-szczucki-tusk-woli-unijna-pozyczke-safe-mysli-tylko-o-wyborach