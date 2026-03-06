TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Prof. Szczucki: Polski SAFE 0% to jest konkret! Tusk woli unijną pożyczkę, bo dla niego liczą się wybory w 2027 r. Potem nagra rolkę

Poseł PiS prof. Krzysztof Szczucki uważa, że Donaldowi Tuskowi tak bardzo zależy na pożyczce z SAFE, gdyż z zamierza wykorzystać ją do propagandy wyborczej, tak jak zrobił to z funduszami z KPO w 2023 r. / autor: Telewizja wPolsce24
Zaproponowany przez prezydenta i prezesa NBP program SAFE 0% nie został dobrze przyjęty przez ekipę rządzącą, choć umożliwia sfinansowanie zakupów dla armii bez konieczności zaciągania kosztownej unijnej pożyczki. Dlaczego szefowi Koalicji Obywatelskiej tak bardzo zależy na zwiększeniu zadłużenia Polski? W ocenie prof. Krzysztofa Szczuckiego Tusk robi to ze względu na wybory w 2027 r. „Czyli to tak, jak było z KPO, tak samo to postrzegał. Nieważne, niech dorobią się moi kumple, moi koledzy. Najważniejsze, że ten pieniądz pojawi się w polskiej gospodarce. A on później nagra rolkę i powie, że jest jakiś wzrost gospodarczy, że jakieś parametry ekonomiczne wzrosły” - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości.

