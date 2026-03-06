Niezrzeszony poseł Marcin Józefaciuk, niegdyś parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej, poinformował na platformie X, że wczoraj zakończył kontrolę w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Chodziło o sprawdzenie dokumentacji dotyczącej rozporządzenia w sprawie prac domowych. „Wnioski są szokujące” - napisał polityk.
Poseł Marcin Józefaciuk często krytycznie wypowiada się na temat działań MEN kierowanego przez minister Barbarę Nowacką. Jako nauczyciel z zawodu, zwracał uwagę m.in. na rozporządzenie z kwietnia 2024 r., nakazujące odejście od zadawania obowiązkowych prac domowych w klasach I-III szkoły podstawowej. To populistyczne rozporządzenie minister Nowackiej było krytykowane zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców, a sam Józefaciuk, m.in. w interpelacji ze stycznia 2026 r., punktował MEN za to, że była to reforma „nieprzemyślana”
Reforma ta została wdrożona bez pilotażu, bez rzetelnej debaty eksperckiej, bez realnych konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim i – co szczególnie niepokojące – bez przedstawienia twardych danych, które uzasadniałyby tak daleko idącą ingerencję w proces dydaktyczny. W praktyce oznaczało to przerzucenie kosztów eksperymentu systemowego na uczniów, nauczycieli oraz rodziców
— wskazał wówczas.
Kontrola w MEN
Dziś poseł poinformował na platformie X, że przeprowadził w resorcie kontrolę dokumentacji dotyczącej rozporządzenia ws. prac domowych.
Jak przedstawiają się wyniki?
W dniach 5.02-5.03 przeprowadziłem kontrolę w MEN - sprawdziłem dokumentację dotyczącą rozporządzenia dotyczącego prac domowych. Na podstawie przekazanych dokumentów wnioski są szokujące
— podkreślił Józefaciuk.
MEN nie przeprowadziło analiz wpływu zmian na wyniki uczniów przed wydaniem rozporządzenia. Nie ma dokumentów pokazujących proces decyzyjny. Nie ma planu monitorowania skutków reformy. Nie było zabezpieczenia finansowego. Nie zlecono ani razu IBE przeprowadzenia badań dotyczących prac domowych. Nie opracowano harmonogramu reagowania w obecnej, kryzysowej sytuacji - MEN czeka na niezlecone rekomendacje bez planowanego terminu
— wyliczył.
Jedyny materiał, którym dysponuje ministerstwo, to raport IBE przygotowany przez Instytut z własnej inicjatywy już po wprowadzeniu rozporządzenia - i to raport oparty głównie na ankietach dobrostanu
— wskazał parlamentarzysta niezrzeszony.
Tylko poradniki i webinar
W długim wpisie poseł wymienił także, czego nie przeanalizował resort edukacji:
Nie analizowano:
-wyników egzaminów
-wpływu na uczniów zdolnych
-wpływu na uczniów ze SPE
-jakości kształcenia
Jak zauważył Józefaciuk, „szkoły dostały jedynie poradniki i webinar”.
Nie było:
-szkoleń
-monitoringu
-analiz prawnych
-rozmów ze środowiskiem
A skarg w ogóle nie przekazano
— wyliczał dalej.
„To amatorszczyzna”
Polityk zapowiedział skierowania raportu z miesięcznej kontroli do odpowiednich organów.
Jednocześnie w konsultacjach wiele instytucji wskazywało, że zmiany mogą ograniczać autonomię nauczycieli i przekraczać delegację ustawową. Mimo to większość uwag została zignorowana
— napisał.
To nie jest sposób prowadzenia polityki edukacyjnej. To amatorszczyzna
— ocenił Józefaciuk.
Raport z kontroli trafi teraz do właściwych organów. Systemowe decyzje dotyczące milionów uczniów powinny opierać się na danych, analizach i odpowiedzialności - nie na narracji
— podsumował niezrzeszony parlamentarzysta.
Podsumowanie
Niezrzeszony poseł Marcin Józefaciuk poinformował, że przeprowadził kontrolę w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotyczącą rozporządzenia o pracach domowych w szkołach podstawowych. Według niego dokumenty pokazują, że reforma wprowadzona przez minister Barbarę Nowacką została przygotowana bez analiz wpływu na uczniów, planu monitorowania skutków ani zabezpieczenia finansowego. Poseł twierdzi też, że resort nie przeprowadził badań, nie analizował wyników egzaminów ani wpływu zmian na różne grupy uczniów. Zapowiedział przekazanie raportu z kontroli do odpowiednich organów, oceniając sposób wprowadzenia reformy jako nieprofesjonalny.
X/sejm.gov.pl/Joanna Jaszczuk
