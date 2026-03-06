Tusk oraz jego świta śmiertelnie się wystraszyli i demonstrują wściekliznę, bo pojawiła się realna i dobra konkurencja dla unijnego SAFE

Premier Donald Tusk i jego ministrowie w Sejmie / autor: Fratria
Podczas gdy rządzący nic nie rozumieją z „polskiego SAFE 0%”, coraz więcej fachowców dostrzega jego dobre i mocne strony, i pokazuje możliwe warianty tego planu.

Wokół „polskiego SAFE 0%”, który 5 marca 2026 r. zapowiedzieli prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP prof. Adam Glapiński mamy niebywały jazgot, a wręcz wściekliznę po stronie rządu i parlamentarnej większości. Mimo że właściwie nikt po rządowej stronie tej propozycji nie rozumie, z premierem Donaldem Tuskiem na czele, wszyscy są przeciw i wyjątkowo jadowicie to demonstrują. Tłumaczą ten sprzeciw albo „rewelacyjnością” unijnego instrumentu SAFE, który trzeba natychmiast wdrażać, bo fabryki zbrojeniowe i generałowie nie tylko rwą się do roboty, ale już wręcz uruchomiono moce produkcyjne.

Każdy dzień zwłoki (wciąż legalnej)…

