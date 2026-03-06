Kandydat PiS na premiera? Szef klubu potwierdza: "Polityk młodego pokolenia, w wieku prezydenta Karola Nawrockiego"

Logo Prawa i Sprawiedliwości / autor: Fratria
Logo Prawa i Sprawiedliwości / autor: Fratria

Rzeczywiście polityk młodego pokolenia, w wieku pana prezydenta Karola Nawrockiego” - tak szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił w RMF FM o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na premiera. „Już jutro wszyscy się dowiedzą (…) Ta decyzja jest” - potwierdził polityk.

Polityk młodego pokolenia kandydatem PiS na premiera

Jutro prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych! Ma się to odbyć w w hali PTG „Sokół” w Krakowie.

Już jutro wszyscy się dowiedzą. Proszę o chwilę cierpliwości

— powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, pytany o tegoż kandydata na antenie RMF FM.

Ta decyzja jest. Zresztą pan prezes Jarosław Kaczyński dwa tygodnie temu na antenie Radia Maryja mówił o profilu takiego kandydata. I na tym też właśnie polega geniusz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że do tego profilu kilka osób pasuje

— dodał.

PRZYPOMINAMY: Prezes PiS w Radiu Maryja: Dokonałem już wyboru kandydata na premiera. Nie ma obciążeń wobec elektoratu prawicowego

Rzeczywiście polityk młodego pokolenia, w wieku pana prezydenta Karola Nawrockiego

— powiedział Błaszczak.

To jest przemyślane działanie”

Jak podkreślił, „chodzi o zdynamizowanie kampanii wyborczej”.

Bo chociaż nie została ona ogłoszona, to już trwa. Ja zresztą jestem zwolennikiem tej amerykańskiej teorii, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. Przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości, jedziemy po Polsce

— opowiadał.

Poniżej 50 lat, rzeczywiście taki kandydat. To jest przemyślane działanie. Takie są oczekiwania wyborców. Takie mamy informacje z objazdu po Polsce

— wskazywał szef klubu PiS.

Adam Kacprzak/RMF FM

