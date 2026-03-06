„Rzeczywiście polityk młodego pokolenia, w wieku pana prezydenta Karola Nawrockiego” - tak szef klubu PiS Mariusz Błaszczak mówił w RMF FM o kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na premiera. „Już jutro wszyscy się dowiedzą (…) Ta decyzja jest” - potwierdził polityk.
Polityk młodego pokolenia kandydatem PiS na premiera
Jutro prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentuje kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera w kolejnych wyborach parlamentarnych! Ma się to odbyć w w hali PTG „Sokół” w Krakowie.
Już jutro wszyscy się dowiedzą. Proszę o chwilę cierpliwości
— powiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, pytany o tegoż kandydata na antenie RMF FM.
Ta decyzja jest. Zresztą pan prezes Jarosław Kaczyński dwa tygodnie temu na antenie Radia Maryja mówił o profilu takiego kandydata. I na tym też właśnie polega geniusz pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że do tego profilu kilka osób pasuje
— dodał.
PRZYPOMINAMY: Prezes PiS w Radiu Maryja: Dokonałem już wyboru kandydata na premiera. Nie ma obciążeń wobec elektoratu prawicowego
Rzeczywiście polityk młodego pokolenia, w wieku pana prezydenta Karola Nawrockiego
— powiedział Błaszczak.
„To jest przemyślane działanie”
Jak podkreślił, „chodzi o zdynamizowanie kampanii wyborczej”.
Bo chociaż nie została ona ogłoszona, to już trwa. Ja zresztą jestem zwolennikiem tej amerykańskiej teorii, że kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach. Przygotowujemy program Prawa i Sprawiedliwości, jedziemy po Polsce
— opowiadał.
Poniżej 50 lat, rzeczywiście taki kandydat. To jest przemyślane działanie. Takie są oczekiwania wyborców. Takie mamy informacje z objazdu po Polsce
— wskazywał szef klubu PiS.
Adam Kacprzak/RMF FM
