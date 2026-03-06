NASZ NEWS

NASZ NEWS. Piotr Nowak dołączy dziś do grona doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. To ekonomista, były minister rozwoju

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sala Kolumnowa w Pałacu Prezydenckim, na zdjęciu również Piotr Nowak / autor: Fratria
Sala Kolumnowa w Pałacu Prezydenckim, na zdjęciu również Piotr Nowak / autor: Fratria

Piotr Nowak dołączy dziś do grona doradców prezydenta Karola Nawrockiego. Informację potwierdził dziennikarzom wPolsce24 Paweł Szefernaker - szef gabinetu prezydenta RP.

Piotr Nowak to ekonomista, były minister rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego i wiceminister finansów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz programów naukowych na Stanford Univesity oraz Harvard Business School. Był doradcą dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie.

Jest zwolennikiem samodzielnego finansowania zbrojeń przez Polskę.

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych