Piotr Nowak dołączy dziś do grona doradców prezydenta Karola Nawrockiego. Informację potwierdził dziennikarzom wPolsce24 Paweł Szefernaker - szef gabinetu prezydenta RP.
Piotr Nowak to ekonomista, były minister rozwoju w rządzie Mateusza Morawieckiego i wiceminister finansów. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz programów naukowych na Stanford Univesity oraz Harvard Business School. Był doradcą dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie.
Jest zwolennikiem samodzielnego finansowania zbrojeń przez Polskę.
