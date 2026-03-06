Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 34,2 proc. głosów, na Prawo i Sprawiedliwość chce zaś głosować 22 proc. badanych. Największy spadek dotyczy jednak Polski 2050 - wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24.
KO, PiS i Konfederacja na podium
W najnowszym sondażu pracownia Opinia24 zapytała Polaków o ich preferencje w wyborach parlamentarnych. Jego wyniki przedstawił wczoraj wieczorem Onet.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, KO mogłaby liczyć na 34,2 proc. głosów — wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24. To wzrost o 2,2 pp. w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed miesiąca.
Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 22 proc. badanych (spadek o 2,5 pp.). Na podium miejsce utrzymuje Konfederacja z poparciem 14,5 proc. (wzrost o 1,9 pp.)
Partia Brauna i Lewica w Sejmie
Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 0,7 pp.) oraz Lewica, na którą chce głosować 6,2 proc. badanych (spadek o 0,2 pp.).
Te formacje znalazły się pod progiem!
Pod progiem wyborczym znalazły się partia Razem z poparciem 4,1 proc. (wzrost o 0,4 pp.), Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 3 proc. wyborców (wzrost o 1,3 pp.).
Na końcu stawki plasuje się Polska 2050, która może liczyć tylko na 1,5 proc. głosów, co oznacza największy spadek — aż o 2,6 pp. — w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca.
Odpowiedź „inna partia” zaznaczyło 0,6 proc. osób (wzrost o 0,1 pp.), a „nie wiem/trudno powiedzieć” — 6,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,1 pp.).
Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 2-4 marca 2026 r. techniką mieszaną — wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) — na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Udziały procentowe preferencji wyborczych są zaokrąglane do pierwszego miejsca po przecinku, więc czasem mogą nie sumować się do 100 proc.
