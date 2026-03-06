Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, na antenie Telewizji wPolsce24 wypowiadał się na temat zaproponowanego przez prezydenta i prezesa NBP planu „Polski SAFE 0%”. „To nie jest tak, że nagle sam pan prezydent czy profesor Glapiński jako szef NBP wymyślili sobie jakiś mechanizm, który może być użyty, tylko jest tak, że ekonomiści, specjaliści pełniący również ważne funkcje publiczne dzisiaj mówią wprost: ‘To jest dobry pomysł’” - mówił Zbigniew Bogucki.
Skąd pozyskać środki na realizację „Polskiego SAFE 0%”?
Nasze rezerwy, czyli 240 miliardów euro, które zostały zgromadzone, mówię o rezerwach walutowych, z czego 74 miliardy to jest złoto, są pewnym fundamentem, na którym można budować taki program. O tym mówił dzisiaj pan prezes Glapiński, nie uszczuplając tych rezerw, nie sięgając…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754769-tylko-u-nas-bogucki-z-safe-0-mielibysmy-swobode-dzialania