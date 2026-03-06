WIDEO

Tak MSZ "pomaga" Polakom w ZEA! Wójcik opublikował rozmowę z pracownikiem resortu. "Czy pan sobie żartuje?"

Poseł PiS Michał Wójcik postanowił pokazać, że Polacy, którzy utkwili na Bliskim Wschodzie po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, nie mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony obecnych władz. Opublikował znamienne nagranie z rozmowu z pracownikiem MSZ.

Poseł PiS podkreślił, że opublikował swoją rozmowę „w interesie społecznym, żeby pokazać, jak w praktyce wygląda pomoc Polakom”.

Michał Wójcik zainterweniował w interesie chorego Polaka, który jest obecnie z rodziną na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a potrzebuje leku, które nie może kupić w ZEA. Wójcik zaznaczył, że dzwonił wielokrotnie w tej sprawie na infolinię dydykowaną temu, by zgłaszać właśnie tego typu przypadki.

Jest trudność połączenia się, bo jest przeciążona linia. Są numery mailowe, gdzie można konsultować się z konsulem

— podkreślił pracownik MSZ w rozmowie z Wójcikiem.

Dzwoniłem wczoraj po południu, wieczorem i w nocy o godz. 2, wysłałem też smsa pod numer, gdzie czasami ktoś odbiera, a czasami nie, zwykle nie i też to nic nie dało

— zaznaczył polityk PiS. Przekazał też, że osoby ze wspomnianej rodziny wpisały się w systemie Odyseusz.

Wpisały się do Odyseusza, wysłały także te osoby zaświadczenie lekarskie, że ten człowiek jestr chory i musi mieć dostęp do leków. Nikt nie odpisał

— przekazał polityk PiS.

Nie znam tego przypadku”

Nie znam tego przypadku, proszę złożyć skargę w takim razie

— odparł pracownik MSZ.

Czy pan sobie żartuje? Do biura kontroli mam złożyć skargę, że obywatel ma problem ze zdrowiem, siedzi na lotnisku. Płacimy podatki za takich ludzi jak Pan, a Pan mnie odsyła, żeby skargę złożył jako poseł do adutora. Pan chyba żartuje

— zareagował na powyższe słowa poseł PiS.

Jeżeli jest pan poseł, to może pan zainterweniować wyżej

— rzucił pracownik MSZ, precyzując, że może zadzwonić w tej sprawie do… biura ministra Sikorskiego.

