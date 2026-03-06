Poseł PiS Michał Wójcik postanowił pokazać, że Polacy, którzy utkwili na Bliskim Wschodzie po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran, nie mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony obecnych władz. Opublikował znamienne nagranie z rozmowu z pracownikiem MSZ.
Poseł PiS podkreślił, że opublikował swoją rozmowę „w interesie społecznym, żeby pokazać, jak w praktyce wygląda pomoc Polakom”.
Michał Wójcik zainterweniował w interesie chorego Polaka, który jest obecnie z rodziną na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a potrzebuje leku, które nie może kupić w ZEA. Wójcik zaznaczył, że dzwonił wielokrotnie w tej sprawie na infolinię dydykowaną temu, by zgłaszać właśnie tego typu przypadki.
Jest trudność połączenia się, bo jest przeciążona linia. Są numery mailowe, gdzie można konsultować się z konsulem
— podkreślił pracownik MSZ w rozmowie z Wójcikiem.
Dzwoniłem wczoraj po południu, wieczorem i w nocy o godz. 2, wysłałem też smsa pod numer, gdzie czasami ktoś odbiera, a czasami nie, zwykle nie i też to nic nie dało
— zaznaczył polityk PiS. Przekazał też, że osoby ze wspomnianej rodziny wpisały się w systemie Odyseusz.
Wpisały się do Odyseusza, wysłały także te osoby zaświadczenie lekarskie, że ten człowiek jestr chory i musi mieć dostęp do leków. Nikt nie odpisał
— przekazał polityk PiS.
„Nie znam tego przypadku”
Nie znam tego przypadku, proszę złożyć skargę w takim razie
— odparł pracownik MSZ.
Czy pan sobie żartuje? Do biura kontroli mam złożyć skargę, że obywatel ma problem ze zdrowiem, siedzi na lotnisku. Płacimy podatki za takich ludzi jak Pan, a Pan mnie odsyła, żeby skargę złożył jako poseł do adutora. Pan chyba żartuje
— zareagował na powyższe słowa poseł PiS.
Jeżeli jest pan poseł, to może pan zainterweniować wyżej
— rzucił pracownik MSZ, precyzując, że może zadzwonić w tej sprawie do… biura ministra Sikorskiego.
