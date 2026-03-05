Trzaskowski wymądrza się ws. SAFE. Cieszyński celnie: "Miał pan swoje dwie godziny, teraz proszę nie przeszkadzać"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który już dwukrotnie bezskutecznie próbował zostać prezydentem Polski, postanowił na platformie X podzielić się swoim spojrzeniem na sprawę SAFE - oczywiście jest ono zgodne z tym, co mówią politycy obecnej koalicji rządzącej. „Miał pan swoje dwie godziny, teraz proszę nie przeszkadzać” - zareagował na wywód Trzaskowskiego Janusz Cieszyński, poseł PiS.

Kilka słów o SAFE - bo tu chodzi o bezpieczeństwo, nie o polityczne gierki. W tak niepewnych czasach zdrowy rozsądek mówi jedno: wzmacniamy polski przemysł zbrojeniowy, a to, czego nie jesteśmy w stanie szybko wyprodukować sami, kupujemy w Europie i Ameryce. Dokładnie tak buduje się realną siłę odstraszania. SAFE to dla Polski unikatowa szansa, żeby zrobić to mądrze i na dużą skalę

— napisał Rafał Trzaskowski, który jeszcze do niedawna po dotkliwej porażce w wyborach prezydenckich skupiał się wyłącznie na tematach związanych z zarządzaniem Warszawą, ale jak widać znów zaczyna się wypowiadać w sprawach polityki ogólnopolskiej.

Dobre relacje z USA są kluczowe, ale uzależnienie bezpieczeństwa wyłącznie od jednego sojusznika jest po prostu nierozsądne. Zwłaszcza wtedy, gdy widzimy, że amerykańska uwaga i zasoby mogą być zaangażowane w operacje poza sojuszem. Europa musi mieć realną siłę - z naszym udziałem i z naszą wiodącą rolą

— stwierdził włodarz stolicy.

Dlatego nie kupuję opowieści o „alternatywie”, która polega na sięganiu po żelazne rezerwy. W trudnych czasach odpowiedzialny gospodarz chroni stabilność waluty i oszczędności, a nie wyprzedaje zabezpieczenia „na czarną godzinę”. Zwłaszcza gdy są dostępne instrumenty długoterminowego finansowania na przewidywalnych warunkach. To jest zbyt poważna sprawa, żeby robić z niej ideologiczną awanturę. SAFE to inwestycja w polską siłę, europejską zdolność odstraszania i w konkretne gwarancje bezpieczeństwa

— zaznaczył.

Miał pan swoje dwie godziny”

Na opowieści Trzaskowskiego zareagował m.in. poseł PiS Janusz Cieszyński, dając do zrozumienia, że nikogo już nie obchodzi to, co w sprawie polityki ogólnopolskiej ma do powiedzenia prezydent Warszawy.

Miał pan swoje dwie godziny, teraz proszę nie przeszkadzać

— zaznaczył Janusz Cieszyński, poseł PiS, nawiązując do ogłoszenia przez Trzaskowskiego zwycięstwa w wyborach prezydenckich po opublikowaniu sondażu exit poll, gdy już dwie godziny później było jasne, że Trzaskowski jednak przegrał.

CZYTAJ TAKŻE:

Hit! Trzaskowski zdradził kulisy swojego wieczoru wyborczego: Uznaliśmy, że jest super, piliśmy jakieś wino. Rano dostałem między zęby

Komedia! Trzaskowski: Na X mógłbym być cztery razy bardziej błyskotliwy, wsadzać szpile tak, że o Jezus! Tylko po co mi to?

Nowe nagranie Trzaskowskiego z policjantem. Żukowska skrytykowała jego ubiór: Niezrozumiała inklinacja do mundurków

tkwl/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych