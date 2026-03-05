Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który już dwukrotnie bezskutecznie próbował zostać prezydentem Polski, postanowił na platformie X podzielić się swoim spojrzeniem na sprawę SAFE - oczywiście jest ono zgodne z tym, co mówią politycy obecnej koalicji rządzącej. „Miał pan swoje dwie godziny, teraz proszę nie przeszkadzać” - zareagował na wywód Trzaskowskiego Janusz Cieszyński, poseł PiS.
Kilka słów o SAFE - bo tu chodzi o bezpieczeństwo, nie o polityczne gierki. W tak niepewnych czasach zdrowy rozsądek mówi jedno: wzmacniamy polski przemysł zbrojeniowy, a to, czego nie jesteśmy w stanie szybko wyprodukować sami, kupujemy w Europie i Ameryce. Dokładnie tak buduje się realną siłę odstraszania. SAFE to dla Polski unikatowa szansa, żeby zrobić to mądrze i na dużą skalę
— napisał Rafał Trzaskowski, który jeszcze do niedawna po dotkliwej porażce w wyborach prezydenckich skupiał się wyłącznie na tematach związanych z zarządzaniem Warszawą, ale jak widać znów zaczyna się wypowiadać w sprawach polityki ogólnopolskiej.
Dobre relacje z USA są kluczowe, ale uzależnienie bezpieczeństwa wyłącznie od jednego sojusznika jest po prostu nierozsądne. Zwłaszcza wtedy, gdy widzimy, że amerykańska uwaga i zasoby mogą być zaangażowane w operacje poza sojuszem. Europa musi mieć realną siłę - z naszym udziałem i z naszą wiodącą rolą
— stwierdził włodarz stolicy.
Dlatego nie kupuję opowieści o „alternatywie”, która polega na sięganiu po żelazne rezerwy. W trudnych czasach odpowiedzialny gospodarz chroni stabilność waluty i oszczędności, a nie wyprzedaje zabezpieczenia „na czarną godzinę”. Zwłaszcza gdy są dostępne instrumenty długoterminowego finansowania na przewidywalnych warunkach. To jest zbyt poważna sprawa, żeby robić z niej ideologiczną awanturę. SAFE to inwestycja w polską siłę, europejską zdolność odstraszania i w konkretne gwarancje bezpieczeństwa
— zaznaczył.
„Miał pan swoje dwie godziny”
Na opowieści Trzaskowskiego zareagował m.in. poseł PiS Janusz Cieszyński, dając do zrozumienia, że nikogo już nie obchodzi to, co w sprawie polityki ogólnopolskiej ma do powiedzenia prezydent Warszawy.
Miał pan swoje dwie godziny, teraz proszę nie przeszkadzać
— zaznaczył Janusz Cieszyński, poseł PiS, nawiązując do ogłoszenia przez Trzaskowskiego zwycięstwa w wyborach prezydenckich po opublikowaniu sondażu exit poll, gdy już dwie godziny później było jasne, że Trzaskowski jednak przegrał.
