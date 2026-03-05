Zeznania Tomasza Mraza, byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, miały pogrążyć polityków PiS-u ze środowiska dawnej Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry. Tymczasem, prawie dwa lata od dnia, kiedy mecenas Roman Giertych przyprowadził Mraza na posiedzenie swojego zespołu parlametarnego, sąd wydaje opinię miażdżącą zarówno dla adwokata i zarazem posła KO, jak i wspomnianego świadka. „Ależ pięknie sąd rozjeżdża Giertycha, Pana Kleksa i neoprokuratorów!” - napisał na portalu X poseł Michał Woś, publikując fragment interesującego dokumentu.
Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski, Michał Woś i Dariusz Matecki to grupa polityków obecnej opozycji, których próbuje dopaść upolityczniona prokuratura Donalda Tuska. Pretekstem ma być sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Wiele z oskarżeń pod adresem tych polityków pochodzi z nagrań i zeznań Tomasza Mraza, byłego dyrektora FS, którego po Sejmie obwoził mecenas Roman Giertych, poseł KO.
W listopadzie 2025 r. portal wPolityce.pl ujawnił, że Mraz kłamał ws. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Woś: Sąd rozjeżdża Giertycha, Mraza i neoprokuratorów
Jak na razie Ziobro i Romanowski przebywają na Węgrzech, gdzie korzystają z azylu politycznego, Matecki w zeszłym roku, krótko przed Wielkanocą, został „widowiskowo” aresztowany, choć sam zgłaszał się do neo-prokuratury i był gotów zeznawać. Z kolei Woś… właśnie otrzymał opinię sądu bezlitosną dla Tomasza Mraza i mecenasa Romana Giertycha.
Ależ pięknie SĄD ROZJEŻDŻA GIERTYCHA, PANA KLEKSA i neoprokuratorów@ A przy okazji kolejna moja wygrana. Sąd przyznał, że prokuratorzy Tuska ograniczyli mi prawo do obrony i naruszyli prawo
— napisał na portalu X polityk opozycji.
W załączonym fragmencie pisma, które otrzymał poseł Woś przeczytamy m.in.:
W ocenie Sądu w toku prowadzenia postępowania przygotowawczego Prokurator powinien dbać by informacje z postępowania przygotowawczego nie były rozpowszechniane. W demokratycznym państwie prawnym nie jest dopuszczalne by główny świadek oskarżenia (Tomasz Mraz) pod auspicjami prominentnego polityka większości sejmowej publicznie przekazywał informacje z postępowania przygotowawczego przy braku jakiegokolwiek przeciwdziałania ze strony prokuratury. W takim kontekście jednoczesna odmowa udostępnienia akt postępowania w zakresie protokołów przesłuchania Tomasza Mraza jest uzasadniona.
Wcześniej Mraza - przed sądem - „rozjechała” też pani Urszula Dubejko
O ile jeszcze w 2024 r. zeznania Mraza były pewną „sensacją” i budziły zainteresowanie mediów, o tyle dziś „gwiazda” byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości mocno przygasa. 17 lutego, podczas rozprawy ws. FS, pani Urszula Dubejko - jedna z byłych urzędniczek, aresztowanych tego samego dnia, co ks. Michał Olszewski i tak samo jak sercanin - przetrzymywanych w aresztach wydobywczych, rzuciła nowe światło na zeznania Tomasza Mraza.
Pan Tomasz Mraz dał się poznać jako osoba bardzo zaangażowana w kreację swojej kariery zawodowej […]. Mogłam zaobserwować profil motywacyjny Tomasza Mraza i wyrobić sobie opinię na ten temat. Już wtedy uważałam, że priorytetem Tomasza jest robienie kariery. (…)„posługuje się postawą dostosowawczą”. Inaczej mówiąc: jest koniunkturalistą. Stara się w jak największym stopniu wkupić w łaski osób, które ocenia, że mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój jego kariery. Zrobił wszystko, żeby zostać dyrektorem. Łącznie z tym, że żeby mieć bezpośredni dostęp do ministra [Marcina] Romanowskiego, zapisał się do wspólnoty religijnej, w której był minister Romanowski. I dzięki temu wpływowi starał się deprecjonować m.in. moje działania w zespole
— mówiła pani Urszula w sądzie.
„Do końca patowładzy Tuska coraz bliżej”
Na temat oceny sądu opublikowanej przez posła Wosia również pojawiło się już trochę ciekawych komentarzy.
Uśmiechnięci przywrócili praworządność na całego… Ale teraz Unia nie ma zastrzeżeń. Wszystko zgodne z europejskimi wartościami. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, jakim szwindlem był temat „praworządności”?
— pyta poseł Jan Kanthak.
Tik tak, tik tak… do końca patowładzy Tuska coraz bliżej. I coraz częściej będą rozsypywać się bezpodstawne oskarżenia, manipulacje i łamanie praw obywatelskich. A potem zacznie się czas odpowiedzialności za naruszanie prawa i konstytucji. Tik tak…
— pisze poseł Marcin Warchoł.
Trudne się wylosowało, Roman Giertych
— ironizuje poseł Sebastian Łukaszewicz.
Ciekawe co się stanie z tym sędzią. Może jakaś konferencja Ministra Sprawiedliwości o tym jak można mieć „takie poglądy” (casus sędziego Dariusza Łubowskiego)?
— zastanawia się mec. Bartosz Lewandowski.
Czy niebawem mecenas Roman Giertych zostanie z panem Mrazem jak Himilsbach z angielskim?
