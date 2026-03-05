Te zabiegi wyglądają niepoważnie - ocenił prezydent Karol Nawrocki odnosząc się do postawy polskiego rządu w kwestii francuskiej propozycji współpracy z innymi krajami europejskimi, w tym z Polską ws. odstraszania nuklearnego. Podkreślił znaczenie polsko-francuskiego traktatu z Nancy oraz współpracy z USA i NATO. „Szczególnie że nie zostałem o tym poinformowany chociażby w jakiejś konkretnej notatce” - wskazał.
Podczas wspólnej konferencji po spotkaniu w Warszawie prezydenci Polski i Rumunii pytani byli m.in. o propozycję przywódcy Francji Emmanuela Macrona dotyczącą współpracy w zakresie broni atomowej.
Broń jądrowa i propozycje Francji
Karol Nawrocki podkreślił, że „warto byłoby, gdy ogłasza się współpracę w zakresie broni atomowej i broni jądrowej, z Paryżem, z Francją, to ważne byłoby - i to (jest skierowane) do polskiego rządu - aby w takiej sytuacji wtajemniczać w tego typu dyskusje Zwierzchnika Sił Zbrojnych”.
Odniósł się też do samej propozycji prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Zaznaczył, że współpraca z NATO i USA gwarantuje „pewien kompatybilny zakres bezpieczeństwa w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej”.
Współpraca z Sojuszem Północnoatlantyckim i USA gwarantuje pewien kompatybilny zakres bezpieczeństwa w Polsce i całym regionie. Tego typu często nerwowe ruchy ze strony prezydenta Emmanuela Macrona, którego serdecznie pozdrawiam – i który za rok przestanie być z przyczyn obiektywnych prezydentem Francji, z drugiej strony – takie ad hoc odniesienia premiera Donalda Tuska, gdy mamy podpisany traktat z Nancy, nad którym pracowano 2 lata. I w nim nie było tego typu propozycji. W moim uznaniu, przy stabilnym sojuszu polsko-amerykańskim i przy działaniu NATO, te wszystkie zabiegi dla mnie, jako dla Zwierzchnika Sił Zbrojnych, szczególnie że nie zostałem o tym poinformowany w jakiejś konkretnej notatce, wyglądają zupełnie niepoważnie
— podkreślił polski przywódca.
Stanowisko Rumunii
Czy francuską inicjatywę poprze Bukareszt?
Przede wszystkim Rumunia, jak wszystkie kraje NATO, znajduje się pod tym parasolem jądrowym NATO, jakie zapewniają nam Stany Zjednoczone. Rumunia jest także częścią decyzji, programów, które mają jakiś aspekt nuklearny, w ramach tego Sojuszu. W stosunku do Francji mamy partnerstwo strategiczne, które jest partnerstwem na wielu płaszczyznach. Jest w ciągłym rozszerzeniu
— odpowiedział Nicușor Dan, prezydent Rumunii.
Propozycja Macrona i reakcja Tuska
Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił w poniedziałek wizję nowego francuskiego odstraszania nuklearnego, proponując współpracę z innymi krajami europejskimi, w tym z Polską, i zapowiedział zwiększenie liczby francuskich głowic. Podkreślił, że zaawansowane odstraszanie nuklearne da europejskim sojusznikom Francji możliwość udziału w ćwiczeniach związanych z odstraszaniem.
Premier Donald Tusk jeszcze tego samego dnia przekazał, że Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego.
