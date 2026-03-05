„To był świetny ruch, genialny pomysł, wyjście do przodu i uwolnienie nas od szantażu emocjonalnego, jakim próbował grać obóz Donalda Tuska, twierdząc, że czy to prezydent, czy to opozycja nie chce pieniędzy na zbrojenia” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, komentując propozycję „Polskiego SAFE 0%”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent i prezes NBP przedstawili polski SAFE 0%. Entuzjazm w sieci! „Bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie”
„To był świetny ruch”
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „Polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Błażej Poboży, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
To był świetny ruch, genialny pomysł, wyjście do przodu i uwolnienie nas od szantażu emocjonalnego, jakim próbował grać obóz władzy, obóz Donalda Tuska, twierdząc, że czy to prezydent, czy to opozycja nie chce pieniędzy na zbrojenia
— powiedział Błażej Poboży.
Oczywiste jest, że pieniądze na zbrojenia są potrzebne, ale wartością najważniejszą jest nasza suwerenność państwowa, która przy przyjęciu tej wieloletniej pożyczki byłaby sporym zagrożeniem. Prezydent pokazuje, że jest inny pomysł i możemy o tym rozmawiać. Co więcej, ten pomysł jest dziś bardzo chwalony także z takich zupełnie nieoczywistych stron, co tylko pokazuje, że to jest chyba to, na co czekamy, na co czekaliśmy i coś, co może pozwolić zrealizować z jednej strony najważniejszy cel, jakim jest bezpieczeństwo, zwiększenie potencjału obronnego Polski i drugi utrzymanie pełnej suwerenności, a to jest najważniejsze
— podkreślił minister.
„Prawdziwy gamechanger”
Gość Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na fakt, że „niestety jest tak, że wiele razy w polityce się zdarzało, że nawet najlepsze pomysły wychodziły nie tym oficjalnym kanałem, którym powinny, a tu do końca, jak to się mówi, przy orderach karty były przytrzymane”.
To prawdziwy gamechanger w debacie o bezpieczeństwie, obronności. Obserwuję skrajną bezradność obozu władzy. Najpierw totalne, chaotyczne tłumaczenie i próba kwestionowania tego pomysłu. Widać, że nawet niezrozumienie idei tego pomysłu, próba sprowadzania go do wyniku finansowego NBP-u, czyli zysku. Od początku było wiadomo, że to przecież nie o to może chodzić w tym zamyśle. Sięgnięcie także po takie można powiedzieć ostatnie odwody Koalicji Obywatelskiej, bo jeżeli widziałem wczoraj wpisy w mediach społecznościowych Hanny Gronkiewicz-Waltz z jednej strony i Rafała Trzaskowskiego z drugiej, to znaczy, że komuś tam się pali
— wskazał Błażej Poboży.
Rząd zachowuje się w tej sprawie trochę tak, jakby już zaciągnął jakieś zobowiązanie i za wszelką cenę chciał go dopełnić, a przecież są inne pomysły
— dodał minister.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Spór wokół unijnego programu SAFE. Dr Jan Parys: Strona rządowa znalazła się w kropce. Woli pieniądze, za które trzeba dużo płacić
— Rząd sceptyczny wobec alternatywy prezydenta? Kosiniak-Kamysz: „Program NBP jako uzupełnienie do SAFE bardzo mi się podoba”
— TYLKO U NAS. Jan Dziedziczak o krytyce rządzących ws. „polskiego SAFE”: Maski opadają. Tu chodzi o suwerenność Polski
Telewizja wPolsce24/tt
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754744-tylko-u-nas-pobozy-polski-safe-0-to-genialny-pomysl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.