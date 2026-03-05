Prezes NBP prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej odpowiedział na zarzuty, który pojawiły się po przedstawieniu koncepcji „Polskiego SAFE 0%”. „Zamierzamy proponować takie działania, które nie będą prowadzić do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw dewizowych. Też to wczoraj powiedziałem, a w połowie wypowiedzi czy więcej było to krytykowane, atakowane itd.” - mówił prof. Adam Glapiński.
Prezes NBP prof. Adam Glapiński wraz z prezydentem Karolem Nawrockim zapowiedzieli wczoraj zarys pomysłu „Plskiego SAFE 0%”. Chociaż nie przedstawiono wówczas żadnych konkretów, to i tak sam pomysł spotkał się z krytykę części ekonomistów i polityków koalicji rządzącej.
Nie śledziłem bardzo tego, co się działo po tej konferencji prasowej. W nocy trochę obejrzałem materiałów i dzisiaj dostałem wydruk, dwie godziny temu, wszystkich czy prawie wszystkich wypowiedzi, Gdybym nie to, że sprawa dotyczy rzeczy poważnych, to bym powiedział, że to jest niezła lektura kabaretowa, czyli śmieszna. Właściwie nic przecież konkretnego jeszcze nie przedstawiłem, a mimo tego jakiś długi korowód, jakaś kohorta duża ekonomistów, a w szczególności polityków, publicystów, się szeroko na ten temat wypowiada. Konstrukcja tych wypowiedzi jest mniej więcej taka, że budują jakąś koncepcję, uważają, co bank chce zrobić i potem się pastwią nad tym
— powiedział prof. Adam Glapiński na dzisiejszej konferencji prasowej.
Nie przedstawiłem jeszcze żadnych konkretów, do których się można odnieść z prostego powodu – dlatego, że najpierw te koncepcje muszą zobaczyć, muszą się z nimi zapoznać zarówno rząd, w szczególności minister finansów oraz minister obrony narodowej, jak i prezydent, któremu to przedstawiłem ustnie. Wypada najpierw zgodnie z jakimś porządkiem i ładem im to przedstawić, wysłuchać ich uwag i następnie przedstawić opinii publicznej
— podkreślił.
Nie będzie uszczuplenia rezerw walutowych
Prof. Glapiński w kilku punktach przekazał kwestie dotyczące SAFE.
Po pierwsze, potrzebna jest koordynacja działań nad docelowymi rozwiązaniami. Dlatego prezydent i rząd jako pierwsi powinni poznać te rozwiązania i się na ich temat wypowiedzieć. (…) Po drugie, my ze swojej strony zapewniamy, i wczoraj to uroczyście i stanowczo powiedziałem, że nasze ewentualna działania będą realizowane ściśle i wyłącznie w granicach naszego mandatu prawnego NBP oraz obowiązujących nas przepisów prawa
— mówił prezes NBP.
Po trzecie, zamierzamy proponować takie działania, które nie będą prowadzić do uszczuplenia posiadanych przez nas rezerw dewizowych. Też to wczoraj powiedziałem, a w połowie wypowiedzi czy więcej było to krytykowane, atakowane itd.
— zapowiedział.
Te rezerwy zgromadziliśmy w innym ważnym celu państwowym, jakim jest zapewnienie stabilnej, bezpiecznej pozycji Polski jako kraju stabilnego finansowo, gospodarczo, politycznie, militarnie itd. (…) Musimy mieć jeszcze większe rezerwy niż mamy, a mamy potężne. (…) Zarząd podjął decyzję, żeby 700 ton złota zgromadzić, do tego będziemy dążyć
— dodał.
Po czwarte, trzeba pamiętać, że głównym zadaniem NBP zgodnie z konstytucją jest dbanie o wartość polskiego pieniądza. (…) Ale pamiętajmy też, że zgodnie z tą samą ustawą o NBP jeżeli stabilność poziomu cen nie jest zagrożona (…) zadaniem NBP jest również wspieranie polityki gospodarczej rządu, to jest w ustawie. (…) Nasze główne zadanie jest zrealizowane i możemy w tych warunkach wspierać politykę gospodarczą rządu
— wyjaśniał.
Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, wydatki na zbrojenia są priorytetowe dla Polski w tej chwili, jest potrzebna mobilizacja wszystkich sił
— mówił.
Możliwość skupowania obligacji przez NBP
Prezes banku centralnego odniósł się też do możliwości skupowania obligacji państwowych przez NBP.
Muszą być określone przesłanki prawne w Europejskim Systemie Banków Centralnych, kiedy banki centralne mogą prowadzić politykę luzowania ilościowego. Stopy procentowe muszą być na zerze, musi być stagnacja albo recesja. (…) I wtedy jest możliwe luzowanie ilościowe, czyli na wtórnym rynku możliwy jest skup papierów dłużnych Skarbu Państwa przez bank centralny. Tylko wtedy i wyłącznie wtedy
— podkreślił Glapiński.
Zaznaczył, że obecnie nie ma takiej sytuacji. Stopy procentowe nie są zerowe, a wzrost gospodarczy jest szybki.
Kilkadziesiąt miliardów rocznie na obronność z NBP
Środki, które NBP mógłby przekazywać na obronność, to kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie - poinformował prezes banku centralnego Adam Glapiński. Podkreślił, że chodzi o zysk NBP, wygenerowany niestandardowymi metodami i w sposób jednorazowy.
Ma konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński mówił, że dodatkowe środki na obronność będą pochodzić z zysku banku centralnego.
Ta sprawa, o której mówię, to jest zysk; zrobimy ten zysk bardzo duży, niestandardowymi metodami - takimi, które można zrobić jednorazowo, nie uszczuplając rezerw
— powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że działanie takie NBP może przeprowadzić bez zmiany prawa, w ramach obowiązujących ustaw i regulacji.
Jednocześnie podkreślił, że inicjatywa ustawodawcza, o której w środę mówił prezydent Karol Nawrocki, nie jest bezpośrednio związana z działaniami NBP i że chodzi w niej o to, aby dodatkowe zyski banku centralnego mogły trafić do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a nie do budżetu, jak to jest obecnie.
W Kancelarii Prezydenta prowadzone są różne prace nt. zmiany prawa, które doprowadziłyby do jeszcze większego wykorzystania NBP do celów obronnych. Ja to wspieram i to mi się podoba. One muszą być prowadzone we ścisłej współpracy z rządem
— powiedział prezes NBP.
Chodzi o to, aby te środki, które bank przekaże - nie chce się zobowiązywać do konkretnych liczb, ale kilkadziesiąt miliardów rocznie - trafiły na cele związane z armią, a nie były zużyte na łatanie dziur w budżecie
— dodał.
Prezes NBP wyraził nadzieję, że „wszystkie ugrupowania myślę by się z tym zgodziły, że zysk z NBP, który trafia do rządu, był w całości umieszczany jako przychód Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych”. Jeszcze raz podkreślił, że bank centralny mógłby przekazywać „ogromne sumy” - powiedział szef NBP.
Glapiński podkreślił, że ustawa ta powinna być skonsultowana m.in. z Europejskim Bankiem Centralnym i Europejskim Systemem Banków Centralnych, którego regulacje wiążą NBP.
