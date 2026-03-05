28 lutego 2026 roku USA i Izrael zaatakowały Iran. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór przekazał dane odnośnie do osób, którym do wczoraj udało się ewakuować z Bliskiego Wschodu. Do Polski przyleciało łącznie 11 samolotów, które przewiozły 2263 pasażerów.
Wewiór podkreślił na dzisiejszym briefingu prasowym w Warszawie, że na ten moment resort nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w związku z działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, choć - jak zaznaczył - sytuacja jest różna w każdym z krajów.
Przekazał też, że na lotnisku w stolicy Omanu - Maskacie - trwa właśnie boarding pasażerów, którzy potrzebują wsparcia medycznego. Są to m.in. osoby z niepełnosprawnościami - dodał. Do kraju wrócą oni samolotami Sił Powietrznych RP.
Do wczoraj 11 samolotów
Do wczoraj do Polski przyleciało 11 samolotów, (…) 2263 pasażerów wróciło do Polski
— poinformował.
Rzecznik MSZ oszacował również, że dziennie Zjednoczone Emiraty Arabskie może opuszczać nawet 40 tysięcy turystów. W jego ocenie, oznaczałoby to, że kryzys turystyczny w tym kraju zostałby zażegnany w ciągu tygodnia.
Oczywiście zaznaczając, że nie będzie żadnych zmian sytuacji bezpieczeństwa
— doprecyzował.
Spotkanie zespołu kryzysowego w MSZ
Jak dodał, dziś odbyło się spotkanie zespołu kryzysowego w MSZ pod przewodnictwem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Omówiono na nim m.in. sytuację w krajach spoza Zatoki Perskiej i Półwyspu Arabskiego.
LOT w najbliższym czasie - to jest już kwestia, myślę, że minut - będzie informował o swoich decyzjach
— powiedział Wewiór.
Podkreślił, że na ten moment terytorium Izraela chce opuścić jeszcze „kilku, kilkunastu” polskich obywateli. Dodał, że w Libanie i Jordanii nie ma już Polaków, którzy wyrażają chęć opuszczenia tych krajów.
xyz/PAP/X
