Masowa ucieczka z Bliskiego Wschodu. MSZ podało dane o ewakuowanych. "Do wczoraj do Polski przyleciało 11 samolotów"

28 lutego 2026 roku USA i Izrael zaatakowały Iran. Rzecznik MSZ Maciej Wiewiór przekazał dane odnośnie do osób, którym do wczoraj udało się ewakuować z Bliskiego Wschodu. Do Polski przyleciało łącznie 11 samolotów, które przewiozły 2263 pasażerów.

Wewiór podkreślił na dzisiejszym briefingu prasowym w Warszawie, że na ten moment resort nie ma żadnych informacji, aby jakikolwiek polski obywatel ucierpiał w związku z działaniami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie, choć - jak zaznaczył - sytuacja jest różna w każdym z krajów.

Przekazał też, że na lotnisku w stolicy Omanu - Maskacie - trwa właśnie boarding pasażerów, którzy potrzebują wsparcia medycznego. Są to m.in. osoby z niepełnosprawnościami - dodał. Do kraju wrócą oni samolotami Sił Powietrznych RP.

Do wczoraj 11 samolotów

Do wczoraj do Polski przyleciało 11 samolotów, (…) 2263 pasażerów wróciło do Polski

— poinformował.

Rzecznik MSZ oszacował również, że dziennie Zjednoczone Emiraty Arabskie może opuszczać nawet 40 tysięcy turystów. W jego ocenie, oznaczałoby to, że kryzys turystyczny w tym kraju zostałby zażegnany w ciągu tygodnia.

Oczywiście zaznaczając, że nie będzie żadnych zmian sytuacji bezpieczeństwa

— doprecyzował.

Spotkanie zespołu kryzysowego w MSZ

Jak dodał, dziś odbyło się spotkanie zespołu kryzysowego w MSZ pod przewodnictwem ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Omówiono na nim m.in. sytuację w krajach spoza Zatoki Perskiej i Półwyspu Arabskiego.

LOT w najbliższym czasie - to jest już kwestia, myślę, że minut - będzie informował o swoich decyzjach

— powiedział Wewiór.

Podkreślił, że na ten moment terytorium Izraela chce opuścić jeszcze „kilku, kilkunastu” polskich obywateli. Dodał, że w Libanie i Jordanii nie ma już Polaków, którzy wyrażają chęć opuszczenia tych krajów.

