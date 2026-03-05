Awantura o SAFE! Jaki: "To zwykła lichwa". Sikorski chce mu odebrać tytuł naukowy. Pisze o "agresywnych kretynizmach"

  • Polityka
  • opublikowano:
Radosław Sikorski (L) i Patryk Jaki / autor: Fratria
Radosław Sikorski (L) i Patryk Jaki / autor: Fratria

Czy nie powinniśmy mieć procedury, która by umożliwiała odbieranie stopni naukowych za szerzenie agresywnych kretynizmów” — tak szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, zareagował na odmienne zdanie Patryka Jakiego ws. programu SAFE. Europoseł PiS nazwał unijną pożyczkę lichwą.

Kosiniak-Kamysz chwali unijny projekt SAFE

Wymiana zdań na platformie X między politykami rozpoczęła się od wpisu Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szef MON stwierdził wyższość programu SAFE nad prezydencką propozycją alternatywy „Polski SAFE 0%”, czyli uruchomienia na uzbrojenia części rezerwy Narodowego Banku Polskiego, powstałej w wyniku rosnącej wartości złota, skupionego przez NBP.

Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta

— ponaglał Kosiniak-Kamysz.

Jaki: SAFE to lichwa

Do tego wpisu na platformie X odniósł się Patryk Jaki. Europoseł PiS podkreślił, że „sprawa SAFE jest dużo prostsza niż się wielu wydaje”.

Jeśli jakaś pożyczka może być wstrzymana z byle powodu, według niejasnych kryteriów a i tak trzeba ją będzie spłacać. To zwykła lichwa.

— stwierdził.

Żaden obywatel nie powinien się na nią zgodzić, a tym bardziej państwo

— dodał.

Sikorski chce odbierać tytuły naukowe

Na opinie Patryka Jakiego zareagował Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji (sic!) odpalił wpis:

Czy nie powinniśmy mieć procedury, która by umożliwiała odbieranie stopni naukowych za szerzenie agresywnych kretynizmów?

Szef MSZ zaadresował swoje pytanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patryk Jaki posiada doktorat w dziedzinie obronności narodowej.

Jaki nie pozostawił tego wpisu bez riposty, w ostrzejszym tonie!

Powinniśmy. Powinniśmy nawet wsadzać do pudła za inne poglądy. Sprzeciw wobec SAFE jak nic podchodzi pod mowę nienawiści. Niezależnymi sędziami powinni być Ci Pana ministra koledzy z Soku z Burka. Jednak to co powinniśmy mieć to procedury, które bronią nasze państwo przed hejterami na najwyższych stanowiskach. Zero argumentów, chamskie zwroty i groźby. To dno jak na “szefa dyplomacji”. Język z rynsztoku. Ponawiam wniosek więc o publiczną debatę na 1 na 1 (jeśli starczy odwagi). Łatwo udowodnię czym różnią się merytoryczne argumenty od zwykłego hejterstwa

— napisał.

CZYTAJ TEŻ: Co zrobić z pożyczką z SAFE? Jaki nie ma wątpliwości: „Z mechanizmem warunkowości żadne szczegóły nie mają już znaczenia”

Oprac. SC/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych