Nicusor Dan i Karol Nawrocki / autor: PAP/Marcin Obara

W maju na szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki będziemy dążyć do tego, aby wysłać oficjalne zaproszenie do państw skandynawskich, aby stały się częścią tego formatu” - przekazał prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Rumunii Nicusorem Danem.

Dziś oficjalną wizytę w Polsce składa prezydent Rumunii Nicusor Dan i pierwsza dama Mirabela Gradinaru. Rumuńska para prezydencka została powitana na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonkę Martę Nawrocką, a następnie odbyło się spotkanie prezydentów.

Prezydent Rumunii z wizytą w Polsce

Nawrocki podkreślił na wspólnej konferencji prasowej, że rozmowa z rumuńskim przywódcą dotyczyła przede wszystkim trzech najważniejszych fundamentów bezpieczeństwa łączących Polskę i Rumunię.

To przede wszystkim Sojusz Północnoatlantycki, któremu poświęciliśmy wiele czasu w kwestiach gospodarczych i celnych

— zaznaczył prezydent.

Jak dodał, spora część rozmowy poświęcona była współpracy Polski i Rumunii ze Stanami Zjednoczonymi.

Cieszę się, że tutaj z panem prezydentem jesteśmy przekonani o tym, że zarówno obecność wojsk amerykańskich w Polsce i w Rumunii, jak i współpraca militarna, współpraca w zakresie bezpieczeństwa jest interesem zarówno Polski i Rumunii

— powiedział Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że duża część rozmowy dotyczyła także dwóch istotnych formatów takich jak Inicjatywa Trójmorza oraz Bukaresztańska Dziewiątka. Przekazał, że w maju odbędzie się szczyt Grupy Bukaresztańskiej Dziewiątki.

Bardzo się cieszę, że dzisiaj w panu prezydencie Danie znalazłem partnera. Będziemy dążyć do tego, aby na szczycie w Bukareszcie w maju wysłać oficjalne zaproszenie do państw skandynawskich, aby stały się częścią Bukaresztańskiej Dziewiątki

— oświadczył prezydent.

Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza

Bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza to dwa najważniejsze tematy poruszone podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim” - poinformował prezydent Rumunii Nicusor Dan. Jak dodał, rozmowa wzmocniła partnerstwo obu krajów i „doprowadzi do wspólnego zachowania w różnych tematach”.

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim prezydent Rumunii Nicusor Dan przypomniał, że oba kraje mają „długie, przyjacielskie stosunki”. Jako przykład podał partnerstwo strategiczne podpisane w 2009 roku. Przypomniał, że Polska i Rumunia współpracują w ramach Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, oba kraje współtworzą wschodnią flankę NATO.

Te wszystkie rzeczy nas zbliżają. Pierwsze, o czym rozmawialiśmy, to bezpieczeństwo, bo żyjemy w kontekście skomplikowanym globalnie i (…) ta współpraca w zakresie bezpieczeństwa jest konkretna, co oznacza, że Polska ma swoich żołnierzy w Rumunii, a Rumunia ma swoje wojska w Polsce

— zaznaczył Dan.

Rozmawialiśmy o współpracy, bo Morze Czarne jest ważnym morzem dla bezpieczeństwa Rumunii, tak samo jak Bałtyk jest ważnym morzem dla bezpieczeństwa Polski. Rozmawialiśmy o możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w tym zakresie. Rozmawialiśmy o naszych przemysłach obronnych i o możliwościach; rozmawialiśmy o możliwości współpracy w zakupach wspólnych w ramach programu SAFE i również o wspólnej produkcji uzbrojenia

— powiedział Nicusor Dan.

Współpraca w ramach B9

Polska i Rumunia współpracują m.in. w ramach formatu Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego oba kraje były inicjatorami. Obejmuje on państwa znajdujące się na wschodniej flance NATO, kolejny szczyt B9 będzie odbędzie się w maju.

Będziemy koordynować swoją pracę w zorganizowaniu szczytu w Bukareszcie w maju, łącznie ze skierowaniem zaproszenia dla krajów na północy Europy

— powiedział Dan.

Według Nicusora Dana, rozmowa z Karolem Nawrockim dotyczyła też polskiego wsparcia dla Rumunii, która chce dołączyć do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także sytuacji na Ukrainie i w Republice Mołdawii. Dan zapowiedział, że jeszcze dziś obaj z prezydentem RP będą uczestniczyli w forum gospodarczym z udziałem firm z Polski i Rumunii.

Była to rozmowa, która wzmocniła nasze partnerstwo i doprowadzi do wspólnego zachowania w różnych tematach

— dodał.

Dan zaprosił też Nawrockiego do złożenia wizyty w Bukareszcie.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

