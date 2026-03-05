Rząd w końcu zaczął działać w kwestii Polaków uwięzionych na Bliskim Wschodzie. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do działań związanych z ewakuacją używane są dwa Boeingi 737 oraz dwa samoloty transportowe Herkules.
Szef MON informacje te przekazał podczas konferencji prasowej na terenie 8. Krakowskiej Bazy Lotnictwa Transportowego, z której - jak dodał - wystawiono medyczny zespół, który weźmie udział w działaniach ewakuacyjnych.
Jak podkreślił, około 100 polskich obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie wymaga pilnej pomocy medycznej, wsparcia lub zabezpieczenia medycznego w kraju. Dodał, że ta liczba może się zwiększyć.
Wykorzystamy każde miejsce dla osób, które tego wsparcia potrzebują
— zapewnił minister.
Boeingi 737 i Herkulesy
Kosiniak-Kamysz poinformował, że to gen. Jarosław Chojnacki z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) dowodzi kontyngentem wojskowym, który udał się dziś rano w stronę Bliskiego Wschodu. Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz jako dowódca generalny „wystawił siły i środki”.
W użyciu są dwa samoloty Boeing 737, ale w dyspozycji w ramach działań i podjętych przez nas decyzji są dwa (samoloty transportowe) Herkules z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz (samolot transportowy) CASA z 8. bazy w Krakowie
— powiedział szef MON.
Jak dodał, do Krakowa pomiędzy godziną 13 a 14 i w podobnym czasie do Warszawy przylecą dwa samoloty z turystami z Dubaju, liniami komercyjnymi.
Na pytanie, czy planowane są kolejne loty ewakuacyjne, szef MON odparł: „będziemy o tym informować”. Zaznaczył, że zależy to też od możliwości startu i lądowania samolotu.
Jeżeli będzie taka i potrzeba, i możliwość to oczywiście jesteśmy w pełnej gotowości. Każdy, kto będzie potrzebował wsparcia będzie na to wsparcie, od strony Wojska Polskiego, mógł liczyć
— zadeklarował Kosiniak-Kamysz.
Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu
Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.
