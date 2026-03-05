Wojsko Polskie ewakuuje Polaków z Bliskiego Wschodu. Szef MON odsłania kulisy akcji. Wiemy, kto dowodzi

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu lecące wojskowe Herkulesy / autor: Fratria
Na zdjęciu lecące wojskowe Herkulesy / autor: Fratria

Rząd w końcu zaczął działać w kwestii Polaków uwięzionych na Bliskim Wschodzie. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że do działań związanych z ewakuacją używane są dwa Boeingi 737 oraz dwa samoloty transportowe Herkules.

Szef MON informacje te przekazał podczas konferencji prasowej na terenie 8. Krakowskiej Bazy Lotnictwa Transportowego, z której - jak dodał - wystawiono medyczny zespół, który weźmie udział w działaniach ewakuacyjnych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rychło w czas… Rząd wziął się do pracy w kwestii uwięzionych na Bliskim Wschodzie Polaków. „Z Dubaju wyruszyły 3 autokary”

Jak podkreślił, około 100 polskich obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie wymaga pilnej pomocy medycznej, wsparcia lub zabezpieczenia medycznego w kraju. Dodał, że ta liczba może się zwiększyć.

Wykorzystamy każde miejsce dla osób, które tego wsparcia potrzebują

— zapewnił minister.

Boeingi 737 i Herkulesy

Kosiniak-Kamysz poinformował, że to gen. Jarosław Chojnacki z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) dowodzi kontyngentem wojskowym, który udał się dziś rano w stronę Bliskiego Wschodu. Dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz jako dowódca generalny „wystawił siły i środki”.

W użyciu są dwa samoloty Boeing 737, ale w dyspozycji w ramach działań i podjętych przez nas decyzji są dwa (samoloty transportowe) Herkules z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz (samolot transportowy) CASA z 8. bazy w Krakowie

— powiedział szef MON.

CZYTAJ TAKŻE: Do Wilna przyleciał czarterowy samolot z Dubaju. Wśród 170 pasażerów znaleźli się również polscy obywatele

Jak dodał, do Krakowa pomiędzy godziną 13 a 14 i w podobnym czasie do Warszawy przylecą dwa samoloty z turystami z Dubaju, liniami komercyjnymi.

Na pytanie, czy planowane są kolejne loty ewakuacyjne, szef MON odparł: „będziemy o tym informować”. Zaznaczył, że zależy to też od możliwości startu i lądowania samolotu.

Jeżeli będzie taka i potrzeba, i możliwość to oczywiście jesteśmy w pełnej gotowości. Każdy, kto będzie potrzebował wsparcia będzie na to wsparcie, od strony Wojska Polskiego, mógł liczyć

— zadeklarował Kosiniak-Kamysz.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu

Premier Donald Tusk ogłosił wczoraj, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Wystartowały polskie samoloty, które ewakuują naszych rodaków! „Rozpoczynają się działania w ramach PKW Bliski Wschód”

W końcu! Dwa samoloty wojskowe zostaną wysłane po Polaków do Omanu. „To są osoby chore, to są osoby, którym kończą się leki”

Wczoraj szydził, dzisiaj działa. Co się zmieniło? Sikorski prowadzi rozmowy ws. ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

xyz/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych