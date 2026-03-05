TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Spór wokół unijnego programu SAFE. Dr Jan Parys: Strona rządowa znalazła się w kropce. Woli pieniądze, za które trzeba dużo płacić

Strona rządowa znalazła się w kropce. Może otrzymać pieniądze za darmo i musi się tłumaczyć przed opinią publiczną, dlaczego nie chce pieniędzy, które są za darmo, a woli pieniądze, za które trzeba bardzo dużo płacić” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 dr Jan Parys, były minister obrony narodowej.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent i prezes NBP przedstawili polski SAFE 0%. Entuzjazm w sieci! „Bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie”

