„Strona rządowa znalazła się w kropce. Może otrzymać pieniądze za darmo i musi się tłumaczyć przed opinią publiczną, dlaczego nie chce pieniędzy, które są za darmo, a woli pieniądze, za które trzeba bardzo dużo płacić” - wskazał na antenie Telewizji wPolsce24 dr Jan Parys, były minister obrony narodowej.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent i prezes NBP przedstawili polski SAFE 0%. Entuzjazm w sieci! „Bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie”
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 dr Jan Parys, były minister obrony narodowej, politolog.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/754720-tylko-u-nas-dr-jan-parys-strona-rzadowa-znalazla-sie-w-kropce