Wideo

Kowalski powiedział "sprawdzam". Kontrola poselska w resorcie Domańskiego ws. SAFE! "Nie otrzymałem żadnych dokumentów"

  • Polityka
  • opublikowano:
Na zdjęciu Andrzej Domański oraz wpis Janusza Kowalskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Janusz Kowalski (screen z X)
Na zdjęciu Andrzej Domański oraz wpis Janusza Kowalskiego (screen z X) / autor: Fratria/X-Janusz Kowalski (screen z X)

Pierwszy dzień kontroli poselskiej jest w Ministerstwie Finansów zakończony niepowodzeniem. Nie otrzymałem żadnych dokumentów. Czyli gdyby pan prezydent Karol Nawrocki i jego służby zapytały o te kilkadziesiąt dokumentów, to okazałoby się, że tych dokumentów jeszcze tutaj nie ma” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w nagraniu zamieszczonym na portalu X. Polityk udał się do resortu Andrzej Domańskiego celem otrzymania odpowiedzi ws. programu SAFE.

Właśnie wyszedłem z budynku Ministerstwa Kontroli, jutro Ministerstwa Finansów. Jutro jeszcze raz jestem o godzinie 8:30, ponieważ nie otrzymałem żadnych dokumentów z tej listy, którą przedstawiłem, kilkudziesięciu dokumentów otrzymałem jedynie strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych. w latach 2026-2029

— powiedział były wiceminister rolnictwa.

CZYTAJ RÓWNIEŻ TYLKO U NAS. Jan Dziedziczak o krytyce rządzących ws. „polskiego SAFE”: Maski opadają. Tu chodzi o suwerenność Polski

Parlamentarzysta poinformował, że udał się do resortu Domańskiego z konkretnymi pytaniami.

Za 185 miliardów złotych pożyczki w walucie euro, gdzie 80 proc. z tej kwoty ma być podobno wydane w złotówkach, ile oddamy Komisji Europejskiej, jakie są symulacje? Takiego dokumentu tutaj nie otrzymałem rozmawiamy o pożyczce SAFE bez podstawowej danej. Nie wiemy czy zwrócimy 300, 400, 500 miliardów złotych. Nikt tego dzisiaj nie wie. Wszyscy mówią jakiś oprocentowaniu. Ja nie mówią o ryzyku chociażby kursowym

— wyjaśnił.

Nie otrzymałem żadnych dokumentów”

Zaznaczył, że według analiz o wiele korzystniejsze jest pożyczyć pieniądze w złotówkach.

Brane są pod uwagę różne parametry - stopy procentowe, oprocentowanie, sytuacja geopolityczna, etc., wynika, że w 80 proc. sytuacji po prostu taniej jest pożyczyć w złotówkach emitując obligacje skarbu państw

— powiedział.

CZYTAJ TAKŻE Polski SAFE 0%, czyli pieniądze ze złota NBP. Kierwiński drwi: To wygląda jak na hasło reklamowe „chwilówki”

Andrzej Domański, który posługuje się w przestrzeni publicznej na przykład taką daną - 63 miliardy złotych oszczędności z pożyczki SAFE dla Polski. Nie otrzymałem tutaj odpowiedzi. Nie mam żadnej analizy potwierdzające te dane

— dodał.

Podsumowując, pierwszy dzień kontroli poselskiej jest w Ministerstwie Finansów zakończony niepowodzeniem. Nie otrzymałem żadnych dokumentów. Czyli gdyby pan prezydent Karol Nawrocki i jego służby zapytały o te kilkadziesiąt dokumentów, to okazałoby się, że tych dokumentów jeszcze tutaj nie ma

— skonkludował parlamentarzysta.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

TYLKO U NAS. Ernest Bejda o propozycji polskiego SAFE 0%: Najważniejsze jest to, że my będziemy dysponentem tych pieniędzy

Polski SAFE 0%. Co zrobią Tusk i Kosiniak-Kamysz? Leśkiewicz o kontrpropozycji prezydenta: „To nie jest uzasadnienie weta”

Ataki rządzących na propozycję SAFE 0%. jednoznacznie pokazują, że nie o uzbrojenie armii im chodzi

xyz/X

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych