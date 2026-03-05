„Pierwszy dzień kontroli poselskiej jest w Ministerstwie Finansów zakończony niepowodzeniem. Nie otrzymałem żadnych dokumentów. Czyli gdyby pan prezydent Karol Nawrocki i jego służby zapytały o te kilkadziesiąt dokumentów, to okazałoby się, że tych dokumentów jeszcze tutaj nie ma” - powiedział poseł PiS Janusz Kowalski w nagraniu zamieszczonym na portalu X. Polityk udał się do resortu Andrzej Domańskiego celem otrzymania odpowiedzi ws. programu SAFE.
Właśnie wyszedłem z budynku Ministerstwa Kontroli, jutro Ministerstwa Finansów. Jutro jeszcze raz jestem o godzinie 8:30, ponieważ nie otrzymałem żadnych dokumentów z tej listy, którą przedstawiłem, kilkudziesięciu dokumentów otrzymałem jedynie strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych. w latach 2026-2029
— powiedział były wiceminister rolnictwa.
Parlamentarzysta poinformował, że udał się do resortu Domańskiego z konkretnymi pytaniami.
Za 185 miliardów złotych pożyczki w walucie euro, gdzie 80 proc. z tej kwoty ma być podobno wydane w złotówkach, ile oddamy Komisji Europejskiej, jakie są symulacje? Takiego dokumentu tutaj nie otrzymałem rozmawiamy o pożyczce SAFE bez podstawowej danej. Nie wiemy czy zwrócimy 300, 400, 500 miliardów złotych. Nikt tego dzisiaj nie wie. Wszyscy mówią jakiś oprocentowaniu. Ja nie mówią o ryzyku chociażby kursowym
— wyjaśnił.
„Nie otrzymałem żadnych dokumentów”
Zaznaczył, że według analiz o wiele korzystniejsze jest pożyczyć pieniądze w złotówkach.
Brane są pod uwagę różne parametry - stopy procentowe, oprocentowanie, sytuacja geopolityczna, etc., wynika, że w 80 proc. sytuacji po prostu taniej jest pożyczyć w złotówkach emitując obligacje skarbu państw
— powiedział.
Andrzej Domański, który posługuje się w przestrzeni publicznej na przykład taką daną - 63 miliardy złotych oszczędności z pożyczki SAFE dla Polski. Nie otrzymałem tutaj odpowiedzi. Nie mam żadnej analizy potwierdzające te dane
— dodał.
Podsumowując, pierwszy dzień kontroli poselskiej jest w Ministerstwie Finansów zakończony niepowodzeniem. Nie otrzymałem żadnych dokumentów. Czyli gdyby pan prezydent Karol Nawrocki i jego służby zapytały o te kilkadziesiąt dokumentów, to okazałoby się, że tych dokumentów jeszcze tutaj nie ma
— skonkludował parlamentarzysta.
