TYLKO U NAS. Jan Dziedziczak o krytyce rządzących ws. "polskiego SAFE": Maski opadają. Tu chodzi o suwerenność Polski

Tu chodzi o suwerenność Polski. To jest pytanie, czy my jako Polacy możemy wykorzystywać nasze pieniądze na naszą obronność, tak jak sobie życzymy. Kupować sprzęt w tych krajach, które uważamy, że są najkorzystniejsze z punktu widzenia naszej polityki bezpieczeństwa” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych, komentując propozycję prezydenta i prezesa NBP.

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „polskiego SAFE 0%". W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE" miałby być finansowany z pomocą NBP.

Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych.…

