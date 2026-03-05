„Tu chodzi o suwerenność Polski. To jest pytanie, czy my jako Polacy możemy wykorzystywać nasze pieniądze na naszą obronność, tak jak sobie życzymy. Kupować sprzęt w tych krajach, które uważamy, że są najkorzystniejsze z punktu widzenia naszej polityki bezpieczeństwa” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych, komentując propozycję prezydenta i prezesa NBP.
CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent i prezes NBP przedstawili polski SAFE 0%. Entuzjazm w sieci! „Bez odsetek, bez ukrytych lewych kosztów, oparty na złocie”
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński przedstawili wczoraj propozycję „polskiego SAFE 0%”. W odróżnienia od unijnego, „polski SAFE” miałby być finansowany z pomocą NBP. Do tej kwestii nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jan Dziedziczak, były wiceminister spraw zagranicznych.…
