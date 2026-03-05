Oba programy SAFE mogą być użyteczne - ocenił dziś komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin, pytany o propozycję prezydenta Karola Nawrockiego polskiej alternatywy dla SAFE. Przekonywał, że potrzeby Polski w zakresie obronności są na tyle istotne, że nie trzeba wybierać między oboma programami. Rzecz w tym, że komisarz zapowiadał na antenie RMF FM z jednej strony „nowe środki własne, nowe źródła finansowania budżetu UE”, jednak dopytywany przez Tomasza Terlikowskiego, czy chodzi o podatki, kluczył i unikał tego określenia. „Powiedzmy sobie tak: opłaty” - stwierdził Serafin.
Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP Adam Glapiński zapowiedzieli wczoraj „polski SAFE 0 %”, który ma być alternatywą dla unijnego programu pożyczek na obronność.
W razie potrzeby wyjdę z inicjatywą ustawodawczą
— zapowiedział Nawrocki.
Sefafin: Oba SAFE mogą być użyteczne
Oba SAFE mogą być użyteczne
— ocenił w dzisiejszej rozmowie z RMF24 komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin, zaznaczając, że inicjatywa prezydenta nie jest projektem, który powinna komentować Komisja Europejska.
My od ponad roku pracujemy nad programem SAFE i ten program w dalszym ciągu pozostaje na stole
— dodał.
Podkreślił, że potrzeby Polski w zakresie zwiększenia zdolności obronnych i polskiego przemysłu obronnego są na tyle istotne, że „naprawdę nie trzeba dokonywać wyboru jeden SAFE, drugi SAFE”.
Ale z drugiej strony prezes NBP mówi, że będzie finansował ten projekt zyskami Narodowego Banku Polskiego, a od wielu lat informuje o tym, że są wyłącznie straty
— zwrócił uwagę Serafin.
Prezes NBP Adam Glapiński pytany podczas środowej konferencji, z jakich aktywów rezerwowych bank centralny planuje sfinansować „polski SAFE 0%.”, odpowiedział, że „z żadnej części rezerw nie możemy skorzystać, w tym sensie, że część rezerw zostanie przekazana, bo to jest wbrew prawu”.
Na przykład zysk (NBP), w większości, w 95 proc. przekazujemy rządowi. On jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności
— dodał i podkreślił, że „środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane tak, jak każe prawo, rządowi, Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych”.
I już jest kwestią innych ciał decyzyjnych, jak zostaną wykorzystane. Naszym zadaniem byłoby tylko, żeby te środki przekazać. Na tym nasza rola się kończy
— zaznaczył.
Nowe podatki czy „tylko” opłaty?
A może właśnie trzeba wybrać między jednym a drugim SAFE? Bo w rozmowie Serafina z RMF FM znalazła się pewna niepokojąca zapowiedź.
Czy Unia Europejska planuje jakiś wspólny fundusz obronny finansowany z jakichś nowych podatków?
— zapytał prowadzący.
Dzisiaj mamy na stole mechanizm SAFE. Kolejny krok to jest budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034. I w tym budżecie Unii Europejskiej, to co zaproponowaliśmy w ubiegłym roku, to radykalny wzrost nakładów na obronę, na mobilność wojskową. Wzrost dziesięciokrotny na wsparcie dla rozwoju przemysłu obronnego, który jest naprawdę warunkiem bezpieczeństwa naszego kontynentu. My musimy produkować uzbrojenie także w Europie. Nie możemy polegać wyłącznie na dostawcach zewnętrznych. Tam też przewidujemy radykalny wzrost. Myślę, że to będzie ten kolejny etap aktywności finansowej wsparcia Unii Europejskiej dla rozwoju zdolności państw członkowskich
— przekonywał Serafin.
W dodatku okazuje się, że chodzi nie tyle o podatki, ale „tylko” opłaty.
Ale proponujemy również nowe środki własne, nowe źródła finansowania budżetu Unii Europejskiej
— mówił komisarz.
Dopytywany przez Tomasza Terlikowskiego, czy są to podatki na poziomie unijnym, odparł:
Powiedzmy sobie tak: opłaty.
„Podatki” to nie jest dobre słowo, bo nie dlatego, że budzi złe emocje, ale dlatego, że w sensie prawnym nie mówimy w istocie o podatkach
— tłumaczył dalej Piotr Serafin. Na uwagę prowadzącego, że ludzie zastanawiają się po prostu, czy będą płacić więcej, czy też nie - niezależnie od użytego określenia.
Zawsze lepiej oczywiście i wygodniej rozmawiać jest o tym, jak wydać pieniądze
— odparł komisarz.
Kaleta: Niemiecki projekt sygnowany rękoma ekipy Tuska
Te dwa fragmenty wywiadu skomentowali na portalu X m.in. politycy opozycji.
Mało się to tym mówi, ale Serafin proponuje podwojenie polskiej składki w nowej perspektywie budżetowej UE, a nowy budżet na wojsko nie będzie objęty kopertą krajową. Czyli nie będzie żadnej gwarancji ile Polska dostanie, ile Niemcy, zdecyduje sobie KE. Ale na pewno włożymy w to swoje, potężne, pieniądze. Już teraz Polska powinna zapowiadać weto takiego projektu, tylko że ten niemiecki projekt sygnowany jest… rękoma ekipy Tuska. Bo Serafin jest „autorem” tego projektu jako komisarz odpowiedzialny za budżet w KE. Pomijam aspekt kompetencyny. UE (a tak naprawdę Niemcy) chce pozatraktatowo uzyskać kontrolę nad zbrojeniami państw członkowskich
— napisał poseł PiS Sebastian Kaleta.
Komisarz Serafin z rozczulającą szczerością przyznał właśnie, że Polacy będą na Unię Europejską płacić więcej, ale przecież nie ma żadnych nowych, unijnych podatków - są jedynie ,,opłaty”. Budżet na najbliższą ,,siedmiolatkę” zakłada, że bezpośrednio do budżetu UE zapłacimy: wyższy podatek od plastiku, podatek od e-odpadów, podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych, kontrowersyjną składkę CORE dla dużych firm, ETS1 i CBAM (unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2). Eurokraci doprowadzili do zapaści gospodarczej, teraz sięgają głębiej obywatelom do kieszeni i jeszcze próbują robić z ludzi idiotów
— oceniła europoseł Konfederacji, Anna Bryłka.
Podsumowanie
Komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin ocenił, że zarówno unijny program SAFE, jak i proponowany przez Karola Nawrockiego „polski SAFE 0%” mogą być przydatne, ponieważ potrzeby Polski w zakresie obronności są bardzo duże. Podkreślił, że Komisja Europejska nadal pracuje nad własnym programem wsparcia dla przemysłu obronnego i zwiększenia zdolności militarnych państw UE. Jednocześnie zapowiedział nowe źródła finansowania budżetu UE, określając je jako „opłaty”, a nie podatki. Propozycje te wywołały krytykę części opozycji, która ostrzega przed wzrostem składek i większą kontrolą UE nad wydatkami obronnymi państw członkowskich.
