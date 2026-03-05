Polscy obywatele, którzy mają wrócić do kraju specjalnym lotem medycznym, bezpiecznie przekroczyli granicę między ZEA a Omanem - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Wkrótce przy wsparciu Wojsko Polskie rozpoczną dalszą podróż do kraju.
O 5.40 czasu lokalnego z Dubaju wyruszyły 3 autokary z naszymi obywatelami, którzy wrócą do kraju specjalnym lotem medycznym. Pod opieką polskiej służby konsularnej bezpiecznie przekroczyli granicę emiracko-omańską i są już w Omanie. Wkrótce przy wsparciu Wojska Polskiego wyruszą w dalszą drogę do domu”
— przekazał Wewiór na X.
Wojsko na pomoc Polakom
Wcześniej rzecznik prasowy DORSZ ppłk. Jacek Goryszewski przekazał, że tego samego dnia około północy planowany jest powrót pierwszej grupy Polaków ewakuowanych wojskowym transportem z Bliskiego Wschodu, a ok. godz. 13 wojskowy samolot w Omanie ma zabrać na pokład ponad 100 osób.
Dziś, po godz. 6 Dowództwo operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że samoloty Sił Powietrznych RP wystartowały z Polski, aby wesprzeć działania związane z ewakuacją polskich obywateli z rejonu Bliskiego Wschodu.
Goryszewski powiedział w TVN24, że pierwsza maszyna wystartowała o godz. 6.22 z pierwszej bazy lotnictwa transportowego z Warszawy; kilka minut później wystartował kolejny samolot Boeing 737.
Głównym celem jest pomoc i wsparcie w realizacji ewakuacji naszych rodaków z Bliskiego Wschodu. W szczególności osób, które wymagają pomocy medycznej, tak aby bezpiecznie mogli wrócić do kraju i została im udzielona też tu na miejscu pomoc
— powiedział ppłk Goryszewski.
Tusk zwrócił się do prezydenta Nawrockiego
Premier Donald Tusk wczoraj ogłosił, że podjął decyzję o wykorzystaniu wojskowych samolotów do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu i skierował taki wniosek do prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód w działaniach ewakuacji polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Zgodnie z postanowieniem od 5 do 31 marca 2026 r. do 150 żołnierzy może zostać zaangażowanych przy ewakuacji z krajów Bliskiego Wschodu obywateli polskich, w szczególności osób wymagających wsparcia medycznego.
Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran 28 lutego. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.
„Proponowałem dokładnie to rozwiązanie”
Do sprawy odniósł się prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK” Maciej Wilk.
Nie można tak było od razu? Parę dni temu jak proponowałem dokładnie to rozwiązanie to twierdził Pan, że „się nie da”
— skomentował na portalu X.
Samoloty lecą na lotnisko Chopina
W tej chwili na Lotnisko Chopina leci samolot linii Emirates z Dubaju i zaraz za nim leci samolot linii Air Arabia z Szardży
— powiedział PAP Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina. Podkreślił, że na piątek jest jeszcze zaplanowany lot linii Air Arabia z Szardży, jednak piątkowy lot Emirates z Dubaju jest już teraz odwołany.
Dopytywany o to, kiedy Polskie Linie Lotnicze LOT wznowią połączenia do Dubaju, które są obecnie zawieszone do 6 marca, wskazał, że zależy to od zaleceń Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).
Na ten moment zalecenie agencji jest takie, żeby wstrzymać loty obowiązuje do 6 marca. Jeżeli EASA przedłuży rekomendacje to PLL LOT będą się stosować do tych zaleceń
— podkreślił Rudzki.
